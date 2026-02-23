Переговоры Украины и РФ могут состояться 26–27 февраля, - Буданов

Новый раунд переговоров между Украиной и Россией с участием США может состояться уже в конце февраля. Ориентировочные даты — 26–27 число, однако окончательное решение еще согласовывается сторонами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.

Когда состоится новая встреча Украины и России

Накануне в СМИ появилась информация, что переговоры состоятся 26 февраля. По словам Буданова, действительно, ориентировочные сроки новой встречи именно такие.

"Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью попадает в этот промежуток", - сказал он.

Однако окончательная дата встречи еще не согласована, отметил глава Офиса президента.

"Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все три стороны должны между собой согласовать. 4 стороны, по факту, еще и принимающая", - пояснил Буданов.

Встреча Зеленского и Путина - какова вероятность

Также журналисты спросили главу ОП, состоится ли встреча президентов Украины и РФ. На этой встрече ранее настаивал сам украинский президент Владимир Зеленский, чтобы решить ключевой вопрос переговоров - вопрос территорий.

"Пока не знаем. Мы поднимали такой вопрос", - ответил Буданов, добавив, что российская сторона пока не дала окончательного ответа.

