УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7496 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч коаліції охочих
1 262 17

Засідання "Коаліції охочих" і саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" відбудеться сьогодні у Києві, - ОП

никифоров анонсував засідання коаліції охочих

У Києві сьогодні, 24 лютого, відбудеться засідання "Коаліції охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Учасники заходів вшанують полеглих воїнів і відвідають зруйнований енергооб’єкт

"Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання "Коаліції охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"", - сказав Никифоров.

Також читайте: Зустріч "Коаліції охочих" запланована на 24 лютого, - Єлисейський палац

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна погодила багаторівневий план забезпечення припинення вогню, - FT

Декларація про багатонаціональні сили

  • Раніше, 6 січня, після засідання "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.
  • Документ передбачає створення правової основи для можливих операцій військ країн-партнерів на території України у разі укладення мирної угоди.

Також читайте: "Ескалація і втрата контролю над ситуацією": Макрон пояснив, чому "Коаліція охочих" не надсилає війська в Україну зараз

Автор: 

Никифоров Сергій (159) Коаліція охочих (139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Цей кретин досі в жОПі?
показати весь коментар
24.02.2026 09:53 Відповісти
+4
У цапстані одна матвієнко з українським прізвищеи,а у нас то умєров,то никифоров.
показати весь коментар
24.02.2026 10:07 Відповісти
+4
Цей імбецил досі при посаді?
показати весь коментар
24.02.2026 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
патужний саміт?
хреновуха буде? вареники, борщ, сало, голубці?
чи по багатому: ікра, панські страви, віскарь з просєко?
у українців нудне життя, останні чотири роки.
то ж вкрай необхідно карнавал, з ряженими гостями.....
показати весь коментар
24.02.2026 09:51 Відповісти
Цей кретин досі в жОПі?
показати весь коментар
24.02.2026 09:53 Відповісти
Схоже, це обов'язкова умова
показати весь коментар
24.02.2026 10:10 Відповісти
А хто ж його вижене.Він там самий розумний та креативний.
показати весь коментар
24.02.2026 10:46 Відповісти
Як і татаров.
показати весь коментар
24.02.2026 11:11 Відповісти
**** в кацапів і бульбашів проходить шалена прихована мобілізація - і всі про це мовчать.
показати весь коментар
24.02.2026 10:04 Відповісти
У цапстані одна матвієнко з українським прізвищеи,а у нас то умєров,то никифоров.
показати весь коментар
24.02.2026 10:07 Відповісти
Чого ж одна, там іще є брати ковальчуки, кірієнко, козак... Вистачає.
А у нас так, як не шафір так міндіч.... усякі мамєдови із цукерманами..
показати весь коментар
24.02.2026 10:11 Відповісти
Вони такі ж етнічні українці, як і екс голова НБУ шевченко.
показати весь коментар
24.02.2026 11:13 Відповісти
Українонька, сонце моє, стій!
показати весь коментар
24.02.2026 11:22 Відповісти
Така сама і матвієнко українка. Я не про етнічність, призвіща українські.
показати весь коментар
24.02.2026 11:25 Відповісти
Хоча кОзак таки етнічний - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
24.02.2026 12:55 Відповісти
Цей імбецил досі при посаді?
показати весь коментар
24.02.2026 10:09 Відповісти
Банкет під час чуми
показати весь коментар
24.02.2026 10:17 Відповісти
Оце робота - засідання та відвідування меморіальних заходів. Комсомол не помер.
показати весь коментар
24.02.2026 11:26 Відповісти
Ти дивися,в президента речник ще є?А то всі вже звикли що якісь зами завгоспа все коментують!
показати весь коментар
24.02.2026 12:17 Відповісти
 
 