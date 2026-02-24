Засідання "Коаліції охочих" і саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" відбудеться сьогодні у Києві, - ОП

У Києві сьогодні, 24 лютого, відбудеться засідання "Коаліції охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії.

Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Учасники заходів вшанують полеглих воїнів і відвідають зруйнований енергооб’єкт

"Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання "Коаліції охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"", - сказав Никифоров.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва.

Декларація про багатонаціональні сили

Раніше, 6 січня, після засідання "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

Документ передбачає створення правової основи для можливих операцій військ країн-партнерів на території України у разі укладення мирної угоди.

