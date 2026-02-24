Засідання "Коаліції охочих" і саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" відбудеться сьогодні у Києві, - ОП
У Києві сьогодні, 24 лютого, відбудеться засідання "Коаліції охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії.
Про це повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
Учасники заходів вшанують полеглих воїнів і відвідають зруйнований енергооб’єкт
"Володимир Зеленський, перша леді, іноземні гості візьмуть участь у молитві за Україну та вшанують пам'ять полеглих захисників. Гості відвідають зруйнований російським обстрілом обʼєкт енергетичної інфраструктури. В Києві пройде засідання "Коаліції охочих" та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії"", - сказав Никифоров.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн, Кошта та лідери низки країн ЄС прибули до Києва.
Декларація про багатонаціональні сили
- Раніше, 6 січня, після засідання "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський, Макрон і Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.
- Документ передбачає створення правової основи для можливих операцій військ країн-партнерів на території України у разі укладення мирної угоди.
хреновуха буде? вареники, борщ, сало, голубці?
чи по багатому: ікра, панські страви, віскарь з просєко?
у українців нудне життя, останні чотири роки.
то ж вкрай необхідно карнавал, з ряженими гостями.....
А у нас так, як не шафір так міндіч.... усякі мамєдови із цукерманами..