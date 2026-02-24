Заседание "Коалиции желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии" состоится сегодня в Киеве, - ОП
В Киеве сегодня, 24 февраля, состоится заседание "Коалиции желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии".
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
Участники мероприятий почтят память павших воинов и посетят разрушенный энергообъект
"Владимир Зеленский, первая леди, иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников. Гости посетят разрушенный российским обстрелом объект энергетической инфраструктуры. В Киеве пройдет заседание "Коалиции желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"", - сказал Никифоров.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен, Кошта и лидеры ряда стран ЕС прибыли в Киев.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина согласовала многоуровневый план обеспечения прекращения огня, - FT
Декларация о многонациональных силах
- Ранее, 6 января, после заседания "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил.
- Документ предусматривает создание правовой основы для возможных операций войск стран-партнеров на территории Украины в случае заключения мирного соглашения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хреновуха буде? вареники, борщ, сало, голубці?
чи по багатому: ікра, панські страви, віскарь з просєко?
у українців нудне життя, останні чотири роки.
то ж вкрай необхідно карнавал, з ряженими гостями.....
А у нас так, як не шафір так міндіч.... усякі мамєдови із цукерманами..