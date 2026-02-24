РУС
Встреча коалиции желающих


Заседание "Коалиции желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии" состоится сегодня в Киеве, - ОП

Никифоров анонсировал заседание коалиции желающих

В Киеве сегодня, 24 февраля, состоится заседание "Коалиции желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии".

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Участники мероприятий почтят память павших воинов и посетят разрушенный энергообъект

"Владимир Зеленский, первая леди, иностранные гости примут участие в молитве за Украину и почтят память павших защитников. Гости посетят разрушенный российским обстрелом объект энергетической инфраструктуры. В Киеве пройдет заседание "Коалиции желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"", - сказал Никифоров.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен, Кошта и лидеры ряда стран ЕС прибыли в Киев.

Декларация о многонациональных силах

  • Ранее, 6 января, после заседания "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил.
  • Документ предусматривает создание правовой основы для возможных операций войск стран-партнеров на территории Украины в случае заключения мирного соглашения.

