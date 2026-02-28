Цілями ударів по Ірану були верховний лідер Хаменеї та президент Пезешкіан, - ЗМІ

Ракетна атака на Іран, яку здійснили Ізраїль і США 28 лютого, була спрямована, зокрема, проти духовного лідера країни Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана.

Про це пише Times of Israel та Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що інші високопосадовці режиму та військові також стали мішенями. Як пише Times of Israel, ізраїльський 12-й канал повідомив з посиланням на анонімного посадовця, що Ізраїль оцінює удари як "дуже успішні" у досягненні мети ліквідації іранського керівництва.

У відповідному звіті вказувалось, що оцінка стосувалася старшого командування та президента Ірану Масуда Пезешкіана. Іранське інформаційне агентство Tasnim раніше повідомляло, що Пезешкіан "повністю здоровий". Також за даними джерел 12 каналу "незрозуміло, чи Хаменеї пережив драматичної події".

Водночас Reuters із посиланням на іранське джерело повідомляє, що загинули кілька високопоставлених командирів Корпусу та політичних чиновників. В агентстві зазначили, що не змогли належно підтвердити цю інформацію.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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