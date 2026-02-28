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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Цілями ударів по Ірану були верховний лідер Хаменеї та президент Пезешкіан, - ЗМІ

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

Ракетна атака на Іран, яку здійснили Ізраїль і США 28 лютого, була спрямована, зокрема, проти духовного лідера країни Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана.

Про це пише Times of Israel та Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що інші високопосадовці режиму та військові також стали мішенями. Як пише Times of Israel, ізраїльський 12-й канал повідомив з посиланням на анонімного посадовця, що Ізраїль оцінює удари як "дуже успішні" у досягненні мети ліквідації іранського керівництва. 

У відповідному звіті вказувалось, що оцінка стосувалася старшого командування та президента Ірану Масуда Пезешкіана. Іранське інформаційне агентство Tasnim раніше повідомляло, що Пезешкіан "повністю здоровий".  Також за даними джерел 12 каналу "незрозуміло, чи Хаменеї пережив драматичної події".

Водночас Reuters із посиланням на іранське джерело повідомляє, що загинули кілька високопоставлених командирів Корпусу та політичних чиновників. В агентстві зазначили, що не змогли належно підтвердити цю інформацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) США (26698) Хаменеї (49)
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Топ коментарі
+33
І ці люди забороняють нам атакувати резиденції Путіна.
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28.02.2026 13:45 Відповісти
+12
Треба їх усіх знищити, тих іранських кацапів які захопили владу в країні!
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28.02.2026 13:45 Відповісти
+9
Та ні, іменно що прямо забороняють. Це всплило при полетах дронів в сторону Валдая. Скоріше за все, і атаки Москви теж забороняють. Просто прямо не кажуть, як про Новоросійськ.
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28.02.2026 14:38 Відповісти
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І ці люди забороняють нам атакувати резиденції Путіна.
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28.02.2026 13:45 Відповісти
Та ніхто нікому не забороняє. Тут питання в тому, яка буде відповідь по Україні. Всі стали забувати, що ворог окрім виробництва власних ракет, має ще й ядерну зброю.
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28.02.2026 14:24 Відповісти
Та ні, іменно що прямо забороняють. Це всплило при полетах дронів в сторону Валдая. Скоріше за все, і атаки Москви теж забороняють. Просто прямо не кажуть, як про Новоросійськ.
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28.02.2026 14:38 Відповісти
В чім атакувати, дозвольте спитати,фламінго? Або може спутник притули туда уронить, он казали випрацйювався вже?
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28.02.2026 15:33 Відповісти
Ві не панімаете єта другое. Свиня аятола ж не дружбан Додіку як свиня *****.
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28.02.2026 14:28 Відповісти
Треба їх усіх знищити, тих іранських кацапів які захопили владу в країні!
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28.02.2026 13:45 Відповісти
В духовного верховного лидера Зеленского тоже постоянно летит. Недавно даже от Мендель...
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28.02.2026 13:49 Відповісти
То що? Вбили старців? Чи через 2 тижні?
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28.02.2026 13:49 Відповісти
Когось точно вбили, але для точного підтвердження смерті саме цих людей потрібні їх тіла та висновки експертизи ДНК.
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28.02.2026 15:56 Відповісти
Ali Hamenei, vdar po Mindichu I Zukermanu.
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28.02.2026 13:51 Відповісти
Друг валодя давно навчив айятоллов ділитись почкуванням. На голові сто метров ткані , барода така, шо барбершопів тройку на одну, то хер розбереш, попали по злу чи нє, токо днк-аналіз.
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28.02.2026 13:56 Відповісти
Если этот людоедский режим не сменится, то это будет поражения США. Все зависит востанет или нет парод Ирана против режима.
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28.02.2026 13:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/132058 💥Сильний вибух на військово-морській базі США в Бахрейні після атаки іранських балістичних ракет
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28.02.2026 13:58 Відповісти
у Трампа аж кепка злетіла
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28.02.2026 14:00 Відповісти
На московії збирають кошти на допомогу " иран сеста моя" кошти підуть на ...ну кудись підуть..
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28.02.2026 14:07 Відповісти
Хтос приніс вже свінячу тушьонку...))
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28.02.2026 15:17 Відповісти
🤣
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28.02.2026 15:43 Відповісти
Непогано, так як Колін Пауел тряс пробірочкою(ясно що це правда була, але..... а ви докажіть) - так тепер пусін ще більше потисне на Найвялікішого що - Ну от, мона тепер мочити по "Династії", так шо будь бобр Володимир Рімович.
Тобто Трамп завжди і послідовно підтримує *****. Звісно що аятоли мають бути знищені, проте рашка завжди всіх кидає, а в даному випадку = Зеля з бункеру не вилізе і задля збереження диктатури, по факту, своєї, чимось поступиться, це ж очевидно. Ідіоти просто розпочали жертвопринесення, продовжили тобто. Потім Тайвань. І Азербайджан, в обмін на щось там. Якщо подивитись з точки зору того що вони хворі - то все логічно. Головне - кожен з цих 3 старичків, такий же самий "нарцис" як і Зе. ОЙ!!!!
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28.02.2026 14:10 Відповісти
І про амерів і про їх дружбанів русню можна сказати однаково: молодець проти овець,проти молодця сам вівця.
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28.02.2026 14:17 Відповісти
https://t.me/voynareal/132060 😨Просто в натовп людей впав величезний уламок ракети в Катарі
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28.02.2026 14:18 Відповісти
Ну, повинні знати, чиї бази дозводили натикати. Які проблеми?
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28.02.2026 15:01 Відповісти
Долитить і по тим базам ,з яких твоя кацапня не встигла спердоляти в Сирії..
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28.02.2026 15:20 Відповісти
Зараз у світі є 3 потужні діди,яким все дозволено. Трамп,путін,Натаньяху. На них,з боку,як і належить мудрій китайській мавпі,дивиться 4 дід тов.Сі. Цей 4-й дід терпляче чекає коли повз нього почнуть пропливати річкою трупи перших 3 дідів....
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28.02.2026 14:21 Відповісти
Ху*ло потужний?? Він просто прокажений і *****тий! Ніхто не хоче зв'язуватися з хворим маразматиком.
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28.02.2026 15:21 Відповісти
Без широкомасштабної наземної операції теперішню іранську владу не звалити. Перекидання сотень тисяч американських піхотинців зараз не відбувається. Тому все залишиться так як і було.
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28.02.2026 14:23 Відповісти
Возможно подкинут оружия протестующим
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28.02.2026 14:37 Відповісти
Піхоту вони бережуть,пускають лише на зачистку,а не на штурми.
В армії США 1.2 млн.ос, притому лише з півмільйона регулярної армії і найсильніша вона в світі.
По числу не дуже більше,як у нас.
Але там "м'яса" в принципі не допускають і не може бути.
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28.02.2026 14:40 Відповісти
Та бачили. У В'єтнамі, наприклад.
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28.02.2026 15:03 Відповісти
Там кацапні "під прикриттям" згнило набагато більше...Але кому вони потрібні?
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28.02.2026 15:23 Відповісти
В чого тільки у В'єтнамі? Ще в другій світовій і в першій. Млять,коли ви кацапи переповзете в 21 сторіччя і зрозумієте ,те як воювали 60 років тому вже не актуально?
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28.02.2026 15:26 Відповісти
Та, трохи поближче: Сірія, Ірак,Венесуела-не підходить?
Іран-само собою, буде менше ракет рашці поставляти,або і припинить, після ударів армій США і Ізраїлю.
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28.02.2026 16:12 Відповісти
Цілями ударів по Ірану були верховний лідер Хаменеї та президент Пезешкіан, - ЗМІ .БРЕХЛИВІ СОБАКИ....ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ЛІДЕРІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ АГЕНТУРУ І ВИСОКОТОЧНІ УДАРИ . А ТУТ ДВІ КРАЇНИ ВІДСИЛАЮТЬ ОКУЄННУ ВІЙСКОВУ МАШИНУ.ВИПУСКАЮТЬ ЦІЛУ КУПУ РАКЕТ ,РУЙНУЮТЬ ЖИТЛО І ВБИВАЮТЬ ГРОМАДЯН .АЛЕ НЕ ЗНАЮТЬ ЧИ ЗНИЩИЛИ ДВОХ ЛІДЕРІВ ІРАНУ....???ЛЮТА БРЕХНЯ.З ЯКОЮ ЖИВЕ США
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28.02.2026 14:30 Відповісти
❗️США ніколи не стикалися з такою кількістю одночасних ударів по своїх закордонних базах, - The Wall Street Journal
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28.02.2026 14:43 Відповісти
https://t.me/voynareal/132062 Відео як Шахеди ********
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28.02.2026 14:46 Відповісти
Ну, ясно. Коли сша ******** - то благо. А по сша за що?
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28.02.2026 15:04 Відповісти
Ось кацапи теж постійно ниють "анас та за чито?"...
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28.02.2026 15:24 Відповісти
❗️Прямо зараз Дубай знову здригається від вибухів - вже пролунало більше 10 сильних вибухів
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28.02.2026 14:48 Відповісти
Та вони давно на *********.
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28.02.2026 14:59 Відповісти
Чому Україна не бье по генштабам чи маєткам пукіна в росії?
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28.02.2026 16:35 Відповісти
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28.02.2026 18:40 Відповісти
 
 