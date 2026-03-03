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Новини Ситуація з опаленням у Києві
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Кубраков може сконцентруватися на допомозі Києву у вирішенні енергетичних проблем, - Зеленський

Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими

Якщо Києву знадобиться підтримка у вирішенні питань енергетики, держава надаватиме допомогу в повному обсязі. До спільної роботи зі столичною владою може приєднатися радник президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександр Кубраков.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Деталі

"Складна ситуація в столиці, я хочу, щоб Кубраков, якщо буде якась спільна робота зі столицею, допоміг, сконцентрувався на допомозі столиці. Але всі повноваження у мера, тому тут якщо вони захочуть, щоб держава допомагала, будемо допомагати максимально", - сказав Зеленський.

Також читайте: У Києві відновили опалення у всіх 2600 будинках, які залишалися без тепла після атаки 12 лютого, - Кличко

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва.
  • Також Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими.
  • Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
  • 9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.
  • У січні 2026 Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Читайте: Російські обстріли підвели Київ до межі катастрофи, - Кличко

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Київ (20848) енергетика (3841) Кубраков Олександр (441)
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Топ коментарі
+5
Так і хоче до Кличка якусь зелень приставити 🤢.
А я хочу щоб до роботи президента доєдналися СБУ НАБУ ЦРУ
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03.03.2026 16:25 Відповісти
+2
Радник президента, цікаво і які у радника повноваження, або головне наїхати на Кличко
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03.03.2026 16:30 Відповісти
+2
Радник по суті ніхто, бажаю щоб Кличко таки йому хоч в пику заїхав. ( Ну на штраф скинемося, головне щоб не амінь трапився раднику 😈)
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03.03.2026 16:33 Відповісти
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Так і хоче до Кличка якусь зелень приставити 🤢.
А я хочу щоб до роботи президента доєдналися СБУ НАБУ ЦРУ
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03.03.2026 16:25 Відповісти
Так може Кубракова обрати мером Києва?
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03.03.2026 20:13 Відповісти
Кубракова мером всіх міст України 😸
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03.03.2026 20:17 Відповісти
Кубракова в Президенти України від партії Зеленського!
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03.03.2026 20:18 Відповісти
Радник президента, цікаво і які у радника повноваження, або головне наїхати на Кличко
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03.03.2026 16:30 Відповісти
Радник по суті ніхто, бажаю щоб Кличко таки йому хоч в пику заїхав. ( Ну на штраф скинемося, головне щоб не амінь трапився раднику 😈)
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03.03.2026 16:33 Відповісти
У Міндіча теж не було повноважень. А Київ - це великі гроші на відбудову енергетики від Заходу. Хіба можна залишити їх громаді?
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03.03.2026 19:37 Відповісти
Тепер у Кличка буде ОПівський наглядач? Останнім часом він уже відкрито цілить у Кличко "дронами".) Комусь уже не терпиться прибрати столицю до своїх рук.
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03.03.2026 17:04 Відповісти
Бо у Києві є Майдан...і головне не де, а коли...
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03.03.2026 17:54 Відповісти
Гундосий шпиняє конкурентів. Недодиктатор тупорилий...
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03.03.2026 18:19 Відповісти
Максим Ісанович Бахматов не виправдав очікувань… Інший фаворит… Єх… а так все добре починалося: будеш мером, казав найпотужніший…
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03.03.2026 19:16 Відповісти
Цим Зеленський заявив що шістка Єрмака буде залучена до розграбунку коштів ЄС виділених на відновлення енергонезалежності України.
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03.03.2026 20:43 Відповісти
 
 