Кубраков може сконцентруватися на допомозі Києву у вирішенні енергетичних проблем, - Зеленський

Якщо Києву знадобиться підтримка у вирішенні питань енергетики, держава надаватиме допомогу в повному обсязі. До спільної роботи зі столичною владою може приєднатися радник президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександр Кубраков.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Деталі

"Складна ситуація в столиці, я хочу, щоб Кубраков, якщо буде якась спільна робота зі столицею, допоміг, сконцентрувався на допомозі столиці. Але всі повноваження у мера, тому тут якщо вони захочуть, щоб держава допомагала, будемо допомагати максимально", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Як повідомлялося, на РНБО затвердили плани стійкості для всіх областей, крім Києва.

Також Зеленський обговорив із Кубраковим підготовку до наступної зими.

Раніше Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Кубракова з цієї посади.

У січні 2026 Кубраков став позаштатним радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

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