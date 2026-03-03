Кубраков может сконцентрироваться на помощи Киеву в решении энергетических проблем, - Зеленский
Если Киеву понадобится поддержка в решении вопросов энергетики, государство будет оказывать помощь в полном объеме. К совместной работе со столичными властями может присоединиться советник президента по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами Александр Кубраков.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Детали
"Сложная ситуация в столице, я хочу, чтобы Кубраков, если будет какая-то совместная работа со столицей, помог, сконцентрировался на помощи столице. Но все полномочия у мэра, поэтому здесь, если они захотят, чтобы государство помогало, будем помогать максимально", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в СНБО утвердили планы стойкости для всех областей, кроме Киева.
- Также Зеленский обсудил с Кубраковым подготовку к следующей зиме.
- Ранее Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
- 9 мая 2024 года Верховная Рада приняла постановление об увольнении Кубракова с этой должности.
- В январе 2026 года Кубраков стал внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с громадами
