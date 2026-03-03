Китай на заяву Зеленського про "незалученість" у мир в Україні: Пекін завжди сприяв переговорам
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай виступає за мирні переговори й докладає зусиль для припинення війни.
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Китаю на заяву України
"Від самого початку української кризи Китай прагне сприяти мирним переговорам, і зусилля Китаю щодо припинення бойових дій очевидні для всіх країн", - заявила вона.
Мао Нін додала, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дотримується чотирьох принципів: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, дотримання Статуту ООН, врахування занепокоєнь щодо безпеки країн і підтримка мирного врегулювання.
"Це завжди була позиція Китаю", - наголосила речниця МЗС КНР.
Україна не бачить залучення Китаю до врегулювання війни
Заява МЗС Китаю стала реакцією на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Київ не бачить залучення Китаю до мирного врегулювання російської війни. За його словами, важливо залучити Пекін до цього процесу.
Зеленський заявив, що українським дипломатам доручено бути в контакті з китайською стороною. Він наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на поставки деяких видів зброї для Росії.
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ще аятолу не обрали, а вже треба новий траур оголошувати.
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Пекін завжди сприяв перемовинам!😂
Допомагаючи кацапам обходити санкції, поставляючи верстати для ВПК рашки, надаючи технології та товари подвійного призначення.
Хочеться сказати лише одне:
"Мало вас японці пи#дили!"