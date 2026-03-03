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Новини Китай про мирні переговори щодо України Китай про війну в Україні
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Китай на заяву Зеленського про "незалученість" у мир в Україні: Пекін завжди сприяв переговорам

мао,нін

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай виступає за мирні переговори й докладає зусиль для припинення війни.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Китаю на заяву України

"Від самого початку української кризи Китай прагне сприяти мирним переговорам, і зусилля Китаю щодо припинення бойових дій очевидні для всіх країн", - заявила вона.

Мао Нін додала, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дотримується чотирьох принципів: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, дотримання Статуту ООН, врахування занепокоєнь щодо безпеки країн і підтримка мирного врегулювання.

"Це завжди була позиція Китаю", - наголосила речниця МЗС КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін про мирні перемовини: Варто враховувати занепокоєння всіх сторін

Україна не бачить залучення Китаю до врегулювання війни

Заява МЗС Китаю стала реакцією на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Київ не бачить залучення Китаю до мирного врегулювання російської війни. За його словами, важливо залучити Пекін до цього процесу.

Зеленський заявив, що українським дипломатам доручено бути в контакті з китайською стороною. Він наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на поставки деяких видів зброї для Росії.

Також читайте: Китай про заяви РФ щодо нібито передачі Україні ядерної зброї: Не маємо відповідної інформації

Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Китай (5275) перемовини (3809)
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Топ коментарі
+10
Вони тільки рота откривають, а я вже знаю що воно буде нести)
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03.03.2026 17:40 Відповісти
+9
Ага. Знову ''українська криза'', знову жодного слова про Сосію як агресора. Ще й брешуть що вони за суверенітет і територіальну цілісність згідно статуту ООН, хоча недавно в ООН жовтоморді проголосували против територіальноїцілісності і суверенітету України. Брехлива жовта мразота
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03.03.2026 17:47 Відповісти
+6
Саме так!
Пекін завжди сприяв перемовинам!😂
Допомагаючи кацапам обходити санкції, поставляючи верстати для ВПК рашки, надаючи технології та товари подвійного призначення.

Хочеться сказати лише одне:
"Мало вас японці пи#дили!"
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03.03.2026 17:58 Відповісти
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Не договорює.
Ну а то, что ви нє хотітє договаріваться виполнять трєбованія россіі - ето ужє ваша віна.
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03.03.2026 17:40 Відповісти
Вони тільки рота откривають, а я вже знаю що воно буде нести)
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03.03.2026 17:40 Відповісти
Запитайте в них - на офіційному рівні (виходячи з принципами, які вони пропагують) - послідовність дій по завершенню війни і які обов'язкові вимоги має виконати кожна зі сторін?...
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03.03.2026 17:44 Відповісти
Ага. Знову ''українська криза'', знову жодного слова про Сосію як агресора. Ще й брешуть що вони за суверенітет і територіальну цілісність згідно статуту ООН, хоча недавно в ООН жовтоморді проголосували против територіальноїцілісності і суверенітету України. Брехлива жовта мразота
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03.03.2026 17:47 Відповісти
"Не бачить залучення Китаю." А він залучав Сі? Здійснив хоча б один офіціний візит до Китаю?
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03.03.2026 17:47 Відповісти
у персів знову пічаль:

Ізраїль вдарив по високопосадовцям Ірану під час обрання нового Верховного лідера

У момент удару 88 високопоставлених священнослужителів мали визначити кандидатуру нового Верховного лідера держави.

бер. 3, 2026, 17:09

ще аятолу не обрали, а вже треба новий траур оголошувати.

.

.
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03.03.2026 17:56 Відповісти
ну коли над місцем удару підіймається чорний дим - то значить точно не обрали )) будемо зачекати наступного разу, коли буде білий над руїнами підніматись ))
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03.03.2026 18:01 Відповісти
Саме так!
Пекін завжди сприяв перемовинам!😂
Допомагаючи кацапам обходити санкції, поставляючи верстати для ВПК рашки, надаючи технології та товари подвійного призначення.

Хочеться сказати лише одне:
"Мало вас японці пи#дили!"
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03.03.2026 17:58 Відповісти
Косорылые коммуняки как всегда брешут
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03.03.2026 17:59 Відповісти
о чом ти шепчеш ворона , у вас вузькоформатних свої цілі і інтереси
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03.03.2026 18:08 Відповісти
\\здить, як дихає.
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03.03.2026 18:42 Відповісти
"Коли Бог хоче покарати людину,він позбавляє її розуму" - відомий вислів (приписується Софоклу)
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03.03.2026 18:51 Відповісти
Переговори про що? Може про виведення кацапської армії з окупованої території - таки ні. Тоді про що переговори і з ким. Тож беріться разом з трампоном за руки і йдіть на куди хочете і доки мацькалі не заберуться з України нема про що розмовляти та й нема з ким. Бо новий Черчіль ще не прийшов, а те що тепер при владі у сильних країнах - то сміття брехливе і боягузливе.
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03.03.2026 19:28 Відповісти
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03.03.2026 20:09 Відповісти
... бреше.
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03.03.2026 22:25 Відповісти
 
 