Китай на заяву Зеленського про "незалученість" у мир в Україні: Пекін завжди сприяв переговорам

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай виступає за мирні переговори й докладає зусиль для припинення війни.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Китаю на заяву України

"Від самого початку української кризи Китай прагне сприяти мирним переговорам, і зусилля Китаю щодо припинення бойових дій очевидні для всіх країн", - заявила вона.

Мао Нін додала, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дотримується чотирьох принципів: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав, дотримання Статуту ООН, врахування занепокоєнь щодо безпеки країн і підтримка мирного врегулювання.

"Це завжди була позиція Китаю", - наголосила речниця МЗС КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін про мирні перемовини: Варто враховувати занепокоєння всіх сторін

Україна не бачить залучення Китаю до врегулювання війни

Заява МЗС Китаю стала реакцією на слова президента України Володимира Зеленського про те, що Київ не бачить залучення Китаю до мирного врегулювання російської війни. За його словами, важливо залучити Пекін до цього процесу.

Зеленський заявив, що українським дипломатам доручено бути в контакті з китайською стороною. Він наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може вплинути на поставки деяких видів зброї для Росії.

Також читайте: Китай про заяви РФ щодо нібито передачі Україні ядерної зброї: Не маємо відповідної інформації