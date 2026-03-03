Китай на заявление Зеленского о "невовлеченности" в мир в Украине: Пекин всегда способствовал переговорам

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай выступает за мирные переговоры и прилагает усилия для прекращения войны.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Китая на заявление Украины

"С самого начала украинского кризиса Китай стремится содействовать мирным переговорам, и усилия Китая по прекращению боевых действий очевидны для всех стран", - заявила она.

Мао Нин добавила, что лидер Китая Си Цзиньпин придерживается четырех принципов: уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств, соблюдение Устава ООН, учет опасений по поводу безопасности стран и поддержка мирного урегулирования.

"Это всегда была позиция Китая", - подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР.

Украина не видит привлечения Китая к урегулированию войны

Заявление МИД Китая стало реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не видит привлечения Китая к мирному урегулированию российской войны. По его словам, важно привлечь Пекин к этому процессу.

Зеленский заявил, что украинским дипломатам поручено быть в контакте с китайской стороной. Он подчеркнул, что лидер Китая Си Цзиньпин может повлиять на поставки некоторых видов оружия для России.

