Новости Китай о мирных переговорах по Украине Китай о войне в Украине
970 12

Китай на заявление Зеленского о "невовлеченности" в мир в Украине: Пекин всегда способствовал переговорам

мао,нін

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай выступает за мирные переговоры и прилагает усилия для прекращения войны.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Китая на заявление Украины

"С самого начала украинского кризиса Китай стремится содействовать мирным переговорам, и усилия Китая по прекращению боевых действий очевидны для всех стран", - заявила она.

Мао Нин добавила, что лидер Китая Си Цзиньпин придерживается четырех принципов: уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств, соблюдение Устава ООН, учет опасений по поводу безопасности стран и поддержка мирного урегулирования.

"Это всегда была позиция Китая", - подчеркнула пресс-секретарь МИД КНР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин о мирных переговорах: Стоит учитывать обеспокоенность всех сторон

Украина не видит привлечения Китая к урегулированию войны

Заявление МИД Китая стало реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не видит привлечения Китая к мирному урегулированию российской войны. По его словам, важно привлечь Пекин к этому процессу.

Зеленский заявил, что украинским дипломатам поручено быть в контакте с китайской стороной. Он подчеркнул, что лидер Китая Си Цзиньпин может повлиять на поставки некоторых видов оружия для России.

Читайте также: Китай о заявлениях РФ о якобы передаче Украине ядерного оружия: Не имеем соответствующей информации

Автор: 

Зеленский Владимир (10680) Китай (1104) переговоры (1319)
Топ комментарии
+7
Вони тільки рота откривають, а я вже знаю що воно буде нести)
03.03.2026 17:40 Ответить
+5
Ага. Знову ''українська криза'', знову жодного слова про Сосію як агресора. Ще й брешуть що вони за суверенітет і територіальну цілісність згідно статуту ООН, хоча недавно в ООН жовтоморді проголосували против територіальноїцілісності і суверенітету України. Брехлива жовта мразота
03.03.2026 17:47 Ответить
+2
Не договорює.
Ну а то, что ви нє хотітє договаріваться виполнять трєбованія россіі - ето ужє ваша віна.
03.03.2026 17:40 Ответить
Комментировать
Запитайте в них - на офіційному рівні (виходячи з принципами, які вони пропагують) - послідовність дій по завершенню війни і які обов'язкові вимоги має виконати кожна зі сторін?...
03.03.2026 17:44 Ответить
"Не бачить залучення Китаю." А він залучав Сі? Здійснив хоча б один офіціний візит до Китаю?
03.03.2026 17:47 Ответить
у персів знову пічаль:

Ізраїль вдарив по високопосадовцям Ірану під час обрання нового Верховного лідера

У момент удару 88 високопоставлених священнослужителів мали визначити кандидатуру нового Верховного лідера держави.

бер. 3, 2026, 17:09

ще аятолу не обрали, а вже треба новий траур оголошувати.

.

.
03.03.2026 17:56 Ответить
ну коли над місцем удару підіймається чорний дим - то значить точно не обрали )) будемо зачекати наступного разу, коли буде білий над руїнами підніматись ))
03.03.2026 18:01 Ответить
Саме так!
Пекін завжди сприяв перемовинам!😂
Допомагаючи кацапам обходити санкції, поставляючи верстати для ВПК рашки, надаючи технології та товари подвійного призначення.

Хочеться сказати лише одне:
"Мало вас японці пи#дили!"
03.03.2026 17:58 Ответить
Косорылые коммуняки как всегда брешут
03.03.2026 17:59 Ответить
о чом ти шепчеш ворона , у вас вузькоформатних свої цілі і інтереси
03.03.2026 18:08 Ответить
\\здить, як дихає.
03.03.2026 18:42 Ответить
"Коли Бог хоче покарати людину,він позбавляє її розуму" - відомий вислів (приписується Софоклу)
03.03.2026 18:51 Ответить
 
 