Викрито масштабну схему підробки "посвідчень" силових структур для ухилянтів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ нейтралізували схему масового виготовлення та продажу "документів", які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі "посвідчення Служби безпеки України", та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Затримано організатора оборудки
За результатами комплексних заходів у Києві затримано організатора оборудки. Ним виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави.
Як встановило розслідування, до нелегального бізнесу він залучив ще 18 спільників. Разом вони побудували організовану ієрархічну структуру із чітким розподілом функціоналу та обов’язків. Свою діяльність вони провадили в орендованих офісах по всій Україні, де встановили оргтехніку для серійного виготовлення документів.
Розцінки
Як зазначається, вартість таких "послуг" становила від 3 до 5 тисяч доларів США, залежно від терміновості замовлення.
За матеріалами справи, фігуранти вносили дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вставляли їхні фото за зразком справжніх документів.
"Готову "продукцію" фігуранти збували замовникам через поштові відправлення під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в СБУ, придбавши такі "документи", військовозобов’язані сподівалися використовувати їх для ухилення від мобілізації.
Під час обшуків в оселях та офісах фігурантів вилучено смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та бойові засоби ураження. Крім того, у зловмисників вилучено близько ста "посвідчень" СБУ, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки і проросійські агітаційні листівки.
Підозра
Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.
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А воно, он, як неловко їх Українці послали… Деркач з сівковичем і кадровиками з цих структур, глибоко занепокоєні!?!?!?
Там цього біосміття, на штурмову бригаду вистачить!! Баканов з єрмаком, адвокатами у них прилаштуються???
Ждя мене ухилянт це особа яка давала присягу на вірність українському народу (мєнти, війькові, прокурори, судді, різні депутати), а всі інші це просто цивільні люди які нікому нічого не винні.
Мабуть, це один з оснивних критеріїв відбору на службу - вроджена нездатність навчатися.
З одного боку - так. З іншого - відносини мають бути взаємними. От, наприклад, я обіцяв кохати свою дружину до смерті. А она мене зрадила. Усі обіцянки скасовані, я більш їй нічого не винен. Так? (приклад вигаданий, у мене все добре з дружиною)
Чи вот інший приклад. У 2019ому мудрий нарід обрав керувати державою людину, котра взагалі непридатна для цього. Я розумію, що не бажаю бути частиною цього та їду шукати краще життя десь за океан (я чисто гіпотетично, я залишився). Чи винен я щось при цьому державі, мудрому наріду та найпотужнішому керівництву? Бо вийти з громадянства не вийде - так, в мене кум живе у Німеччині вже років 20, давно має громадянство місцеве, але вийти з українського - дулю з маком, президент ці укази не підписує (і це загальна практика, попередники робили те ж саме)
По-друге, не треба переходити на мене. Я мав (і маю) можливість жити не тільки тут, але живу, бо то мій свідомий вибір.
Також, я не дуже зрозумів, до чого ти сюди вставив путінідочого, бамбас та інше - начебто я про це не говорив, ні? Також, я не дуже зрозумів, чого я заслуговую на поганих сусідів апріорі та маю погоджуватися з їхнім вибором.
От якщо пан сидить десь у ресторації, пʼє каву, і тут натовп йде погром якийсь робити чи негра, не приведи Господь, лінчевати - то пан теж у цьому має брати участь? Чи якщо більшість намагається втопитися - що має робити пан Петр? сказати - це мій обовʼязок? чи, як розумна людина, сказати - тут у вас своя мета, я поважаю ваш вибір, але, будь ласка, якось без мене? бо з ваших слів Ви теж маєте втопитися, навіть, не поділяючи ці релігіозні забаганки?
PS пане, я не висловив жодної неповаги до Вас. Просто поставив запитання. Ви відповили незнайомій людині "путін в тебе ні до чого, бамбас та інше" та нічого по суті. Жаль.
Вас складно зрозуміти.
А ти мабуть з тих, хто за кіло крупи за голобородька проголосував. Це вже моє припущення
Це просто ЖАХ!
Як же аусвайс для ухиляння - він не спрацює.
Дадуть 2 роки умовно з виплатою відступних, харчових а згодом і житлових на закордоні, по закінченню умовного терміна.
То не казка вiд чекiстiв - смiх мене долае...