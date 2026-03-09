Раскрыта масштабная схема подделки "удостоверений" силовых структур для уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ нейтрализовали схему массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверения силовых структур Украины, в том числе "удостоверения Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Задержан организатор махинации
По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан организатор махинации. Им оказался бывший военнослужащий одного из ведомств Сил безопасности и обороны нашего государства.
Как установило расследование, к нелегальному бизнесу он привлек еще 18 сообщников. Вместе они построили организованную иерархическую структуру с четким распределением функционала и обязанностей. Свою деятельность они вели в арендованных офисах по всей Украине, где установили оргтехнику для серийного изготовления документов.
Расценки
Как отмечается, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от срочности заказа.
По материалам дела, фигуранты вносили данные клиентов в бланки поддельных удостоверений и вставляли их фото по образцу подлинных документов.
"Готовую "продукцию" фигуранты сбывали заказчикам через почтовые отправления под видом полиграфической продукции или во время личных встреч", - говорится в сообщении.
Как пояснили в СБУ, приобретая такие "документы", военнообязанные надеялись использовать их для уклонения от мобилизации.
Во время обысков в домах и офисах фигурантов изъяты смартфоны, компьютерная техника, поддельные штампы и печати госучреждений и боевые средства поражения. Кроме того, у злоумышленников изъято около ста "удостоверений" СБУ, других военизированных и правоохранительных формирований, а также фиктивные приказы, справки и пророссийские агитационные листовки.
Подозрение
В настоящее время организатору махинации сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов.
Ждя мене ухилянт це особа яка давала присягу на вірність українському народу (мєнти, війькові, прокурори, судді, різні депутати), а всі інші це просто цивільні люди які нікому нічого не винні.
Мабуть, це один з оснивних критеріїв відбору на службу - вроджена нездатність навчатися.
З одного боку - так. З іншого - відносини мають бути взаємними. От, наприклад, я обіцяв кохати свою дружину до смерті. А она мене зрадила. Усі обіцянки скасовані, я більш їй нічого не винен. Так? (приклад вигаданий, у мене все добре з дружиною)
Чи вот інший приклад. У 2019ому мудрий нарід обрав керувати державою людину, котра взагалі непридатна для цього. Я розумію, що не бажаю бути частиною цього та їду шукати краще життя десь за океан (я чисто гіпотетично, я залишився). Чи винен я щось при цьому державі, мудрому наріду та найпотужнішому керівництву? Бо вийти з громадянства не вийде - так, в мене кум живе у Німеччині вже років 20, давно має громадянство місцеве, але вийти з українського - дулю з маком, президент ці укази не підписує (і це загальна практика, попередники робили те ж саме)
Вас складно зрозуміти.
Це просто ЖАХ!
Як же аусвайс для ухиляння - він не спрацює.
Дадуть 2 роки умовно з виплатою відступних, харчових а згодом і житлових на закордоні, по закінченню умовного терміна.