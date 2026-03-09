РУС
Раскрыта масштабная схема подделки "удостоверений" силовых структур для уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ нейтрализовали схему массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверения силовых структур Украины, в том числе "удостоверения Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан организатор махинации

По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан организатор махинации. Им оказался бывший военнослужащий одного из ведомств Сил безопасности и обороны нашего государства.

Как установило расследование, к нелегальному бизнесу он привлек еще 18 сообщников. Вместе они построили организованную иерархическую структуру с четким распределением функционала и обязанностей. Свою деятельность они вели в арендованных офисах по всей Украине, где установили оргтехнику для серийного изготовления документов.

Расценки

Как отмечается, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от срочности заказа.

По материалам дела, фигуранты вносили данные клиентов в бланки поддельных удостоверений и вставляли их фото по образцу подлинных документов.

"Готовую "продукцию" фигуранты сбывали заказчикам через почтовые отправления под видом полиграфической продукции или во время личных встреч", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СБУ, приобретая такие "документы", военнообязанные надеялись использовать их для уклонения от мобилизации.

Во время обысков в домах и офисах фигурантов изъяты смартфоны, компьютерная техника, поддельные штампы и печати госучреждений и боевые средства поражения. Кроме того, у злоумышленников изъято около ста "удостоверений" СБУ, других военизированных и правоохранительных формирований, а также фиктивные приказы, справки и пророссийские агитационные листовки.

подделка документов для уклонистов
Подозрение

В настоящее время организатору махинации сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов.

Топ комментарии
+9
Ну тоді посвідчення мусорів це виходить теж ухилянтські?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:43 Ответить
+6
"Ухилянт" - визначення?
Ждя мене ухилянт це особа яка давала присягу на вірність українському народу (мєнти, війькові, прокурори, судді, різні депутати), а всі інші це просто цивільні люди які нікому нічого не винні.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:39 Ответить
+6
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ хапнули аферистів, яких самі кришували, як кол-центри. І організатором оборудки був колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави. А КОЛИШНІМ він став у день затримання?
показать весь комментарий
09.03.2026 12:08 Ответить
А посвідчення номерні?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:37 Ответить
І зброя номерна. Але карабін симонова без штика це легальна зброя і інша схоже теж не бойова.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:21 Ответить
"Ухилянт" - визначення?
Ждя мене ухилянт це особа яка давала присягу на вірність українському народу (мєнти, війькові, прокурори, судді, різні депутати), а всі інші це просто цивільні люди які нікому нічого не винні.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:39 Ответить
то, що як давали, і що там написано? а про Конституційний обов'язок захищати ти чуло, там всіх військовозоюов'язаних стосується, чи тобі хтось винен, а ти ні?
показать весь комментарий
09.03.2026 12:24 Ответить
Тобто звичайні люди повинні захищати тих хто для цього був навчений і давав присягу.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:58 Ответить
де таке написано?
показать весь комментарий
09.03.2026 13:14 Ответить
Як заявив Ігор Клименко, його орли досі "не навчені".
Мабуть, це один з оснивних критеріїв відбору на службу - вроджена нездатність навчатися.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:15 Ответить
Якщо не отримував паспорт, відмовився раніше до 2014 року від громадянства - то не винен, і накше в момент отримання паспорта - ти погодився і став винен. Право обирати, бути обраним до різних виборчих органів - передбачає обов'язок ... Ніхто в 16 років не примушує отримувати паспорт, ніхто в 18 років не заставляє залишатись в країні і користуватись правами, раз скористувався (за замовчуванням були вибори хочь якогось рівня - ти скористався і т.д. і т.п.). В контексті кадрові військові, судді, прокурори, депутати, сбушники, хапуги на монопольних та тіньовиї схемаї винні більше - це так.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:27 Ответить
цікаве питання, Мурзик Васильович, будемо полемізувати (с)

З одного боку - так. З іншого - відносини мають бути взаємними. От, наприклад, я обіцяв кохати свою дружину до смерті. А она мене зрадила. Усі обіцянки скасовані, я більш їй нічого не винен. Так? (приклад вигаданий, у мене все добре з дружиною)

Чи вот інший приклад. У 2019ому мудрий нарід обрав керувати державою людину, котра взагалі непридатна для цього. Я розумію, що не бажаю бути частиною цього та їду шукати краще життя десь за океан (я чисто гіпотетично, я залишився). Чи винен я щось при цьому державі, мудрому наріду та найпотужнішому керівництву? Бо вийти з громадянства не вийде - так, в мене кум живе у Німеччині вже років 20, давно має громадянство місцеве, але вийти з українського - дулю з маком, президент ці укази не підписує (і це загальна практика, попередники робили те ж саме)
показать весь комментарий
09.03.2026 13:13 Ответить
Ні, Мурчик Васильович, навіть якщо твої сусіди когось обрали, бо їх більше, це не значить, що ти не відповідаеш за них, ти з ними погодився бо живеш поруч, не виїхав раніше, ні? бо було зручно, а тепер не зручно, і у всьому сусіди в тебе винні, бо ти сами Мурчик Васильович вумний, це все кляті сусіди когось обрали, все вони, а ти самий гарний із всіх сусідів, правда не зрозуміло чому ти Мурчик Васильович не виїхав коли була можливість, може це ти винен, а не сусіди? В тебе кум втік, бо йому було так зручно, а ти Мурчику ні, в бо тебе зв'язав мудрий нарід, і заставив пасивно спостергати в на вибори? заставив не виїжджати з України коли правила московська банда януковоща, бо подобалось? А тепер хтось винен, і дивно, що путлер в тебе ні дочого, в тебе мудрій нарід бомбіт і бамбас і міста України і себе, може ти таких сусідів з такою позицією заслуговуеш Мурчик Васильович.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:32 Ответить
Держава примушує отримувати паспорт, тут немає місця для "погодився".
показать весь комментарий
09.03.2026 13:20 Ответить
не примушує, до отримання можна виїхати, і ніколи не повертатись, ніхто не заставляє під дулом автомата залишатись до 16 - 18 років в Україні, виїжджай і не отримуй, якщо батьки не вивезли до цього - то це до них претензії
показать весь комментарий
09.03.2026 13:22 Ответить
Ви знаєте, в УРСР я якось до такого не додумався, коли мені було 16-18
показать весь комментарий
09.03.2026 13:27 Ответить
можна було залишитись особою без громадянства з паспортом срср і громадянством урср, переїхати до іншої країни, колишнього срср і т.д. і т.п., в 18 людина має право приймати рішення за себе, а може і не приймати, тоді приймають за неї, якщо 18 було в срср, то в 30, 40, 50 в Україні, можна було не погоджуватись отримувати паспорт і бут, повторюсь, особою без громадянства, таких було дуже багато, ось вони і мають право щось казати, а той хто поставив підпис отримуючи паспорт, отримав і права і обов'язки, як скористався правами то справ кожного (бо воно було, за права можна було боротись і т.д. і т.п., організувати зміни у 90, як поляки у 80-ті на чолі з Валенсою), а ось за об'язки спитають інші.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:46 Ответить
"особою без громадянства з паспортом срср і громадянством урср"
Вас складно зрозуміти.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:53 Ответить
тобто Вам складно зрозуміти як обирати самому, а не плити за течією, а коли течія стає не красивою кричати, що хотів плисти в іншому напрямку бо н...ли? в будь-якому разі, підпис під дулом автомату у паспорті громадянина Україна ставити ніхто не заставляв, можна було відмовитись, бо деякі відмовились, і виїхли, хтось навіть в нацистську рф, але вибір вони робили самі, Ви зробили вибір отримати права і обов'язки громадянина України, зворотної дороги не має... можно лише тікати з витікаючими...
показать весь комментарий
09.03.2026 13:58 Ответить
Так, тоді, в 16 років, мені було складно передбачити, що років через 30-40, вже в зовсім іншій державі, на Конституцію і на мої права покладуть великий болт.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:06 Ответить
Значить, Ви можете повернути все нажите непосильним трудом... і все, а ні не все так просто, Ви користувались правами, криво, неправильно, неактивно- це Ваші проблеми, тепер прийшов час платити, ще в 96-му коли писалась Конституція всі кричали, це не тільки права, а і обов'язки, але багато Ви, я так розумію з них, вирішили прочитати, те що подобається, а що не подобаєтьс не читати, як дрібний шрифт в кредитній угоді, право отримати гроші у борг завтра це добре, а коли прийшов час віддавати борг, починаємо кричати, що банк грабує. Не беріть кредит, але Ви вже взяли, прийшов час віддавати, віддасте (те що було, і те що було прописано дрібним шрифтом, але не хотілось читати), міняйте громадянство є країни які можуть взяти у громадянство, правда відразу скажу - там буде в рази гірше (це той дрібний текст який не хочеться читати).
показать весь комментарий
09.03.2026 14:24 Ответить
що буде тим, хто скористався такими "посвідченнями"? і тим, хто намалював їх?
Це просто ЖАХ!
показать весь комментарий
09.03.2026 11:43 Ответить
що буде тим хто малював, написано в статті, якщо ти б ти прочитала, то знала б. А тим, що користується, може буле кримінал, а в загальному мобілізація
показать весь комментарий
09.03.2026 12:26 Ответить
Ну тоді посвідчення мусорів це виходить теж ухилянтські?
показать весь комментарий
09.03.2026 11:43 Ответить
якщо про СБУ - то може і так, бо від них толку ноль, чоловік 200 з них ЦСО А воює інші роблять такі схематози (на фото ВБ УСБУ - не просто так), це ж хтось кришував, давав бланки та інше...
показать весь комментарий
09.03.2026 12:31 Ответить
Вийшли самі на себе
показать весь комментарий
09.03.2026 11:54 Ответить
Громадяни, остерігайтеся підробок!
показать весь комментарий
09.03.2026 11:56 Ответить
При перевірці документів, якщо це робитимуть, як роблять це поліцейські зараз, коли на вулиці зупиняють, встановити факт підробки можна ж одразу.
показать весь комментарий
09.03.2026 11:57 Ответить
Подібне посвідчення - це "кукла", пугач, разводняк для проведення диверсійних дій...
Як же аусвайс для ухиляння - він не спрацює.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:23 Ответить
ну чому, зупинили типа перевірка документів, показав посвідченння і якщо якісь дилетанти чи переляки, то пішов далі, а якщо розумніші, то перевірять ВОД і там може бути халепа.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:29 Ответить
Після такого - точно перевірять.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:32 Ответить
мєлько, робіть посвідки прєзідєнтофф
показать весь комментарий
09.03.2026 11:59 Ответить
тим більш, що у нас всі президенти, але є ще куми, друзі, які президентніші за інших.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:30 Ответить
а у Золкінда теж таке посвідчення ?
показать весь комментарий
09.03.2026 12:08 Ответить
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ хапнули аферистів, яких самі кришували, як кол-центри. І організатором оборудки був колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони нашої держави. А КОЛИШНІМ він став у день затримання?
показать весь комментарий
09.03.2026 12:08 Ответить
Ну то цап відбувайло.
Дадуть 2 роки умовно з виплатою відступних, харчових а згодом і житлових на закордоні, по закінченню умовного терміна.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:14 Ответить
 
 