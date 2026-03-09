Раскрыта масштабная схема подделки "удостоверений" силовых структур для уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ нейтрализовали схему массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверения силовых структур Украины, в том числе "удостоверения Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации.

Задержан организатор махинации

По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан организатор махинации. Им оказался бывший военнослужащий одного из ведомств Сил безопасности и обороны нашего государства.

Как установило расследование, к нелегальному бизнесу он привлек еще 18 сообщников. Вместе они построили организованную иерархическую структуру с четким распределением функционала и обязанностей. Свою деятельность они вели в арендованных офисах по всей Украине, где установили оргтехнику для серийного изготовления документов.

Расценки

Как отмечается, стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от срочности заказа.

По материалам дела, фигуранты вносили данные клиентов в бланки поддельных удостоверений и вставляли их фото по образцу подлинных документов.

"Готовую "продукцию" фигуранты сбывали заказчикам через почтовые отправления под видом полиграфической продукции или во время личных встреч", - говорится в сообщении.

Как пояснили в СБУ, приобретая такие "документы", военнообязанные надеялись использовать их для уклонения от мобилизации.

Во время обысков в домах и офисах фигурантов изъяты смартфоны, компьютерная техника, поддельные штампы и печати госучреждений и боевые средства поражения. Кроме того, у злоумышленников изъято около ста "удостоверений" СБУ, других военизированных и правоохранительных формирований, а также фиктивные приказы, справки и пророссийские агитационные листовки.

Подозрение

В настоящее время организатору махинации сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов.