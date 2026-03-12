Домовилися бути на зв’язку: Віткофф про зустріч з посланцем Путіна Дмитрієвим

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум проведи зустріч зі посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це Віткофф повідомив у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум. Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", - написав Віткофф.

Переговори Путіна і Трампа

Як ми повідомляли раніше, зустріч відбулася на фоні телефонних переговорів між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, які пройшли 9 березня. Водночас які саме теми розмови підняли сторони наразі невідомо.

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Нагадаємо, телефонна розмова Путіна і Трампа 9 березня стала першою від початку останніх атак на Іран. За словами президента США, розмова була "дуже хорошою" і торкалася, зокрема, ситуації в Україні та перспектив співпраці на Близькому Сході.

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