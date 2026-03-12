УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7488 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Віткоффа та Дмитрієва
2 306 12

Домовилися бути на зв’язку: Віткофф про зустріч з посланцем Путіна Дмитрієвим

Віткофф, Дмитрієв

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум проведи зустріч зі посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це Віткофф повідомив у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум. Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", - написав Віткофф.

Переговори Путіна і Трампа

Як ми повідомляли раніше, зустріч відбулася на фоні телефонних переговорів між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, які пройшли 9 березня. Водночас які саме теми розмови підняли сторони наразі невідомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 67% росіян виступає за початок мирних переговорів з Україною, - опитування "Левада-Центру"

Попередні контакти

  • Нагадаємо, телефонна розмова Путіна і Трампа 9 березня стала першою від початку останніх атак на Іран. За словами президента США, розмова була "дуже хорошою" і торкалася, зокрема, ситуації в Україні та перспектив співпраці на Близькому Сході.

Читайте: Росія пообіцяла не передавати розвіддані Ірану для ударів по військах США, - Віткофф

Автор: 

Кушнер Джаред (74) перемовини (3825) США (26770) Віткофф Стів (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Дебiл.
показати весь коментар
12.03.2026 01:36 Відповісти
+5
Домовились домовлятись та інформувати Пуйла.
показати весь коментар
12.03.2026 01:36 Відповісти
+3
Тримай зі мною зв'язок! Тримай зі мною зв'язок! Тримай зв'язок зі мною, вранці вийдемо в ефір!
показати весь коментар
12.03.2026 01:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дебiл.
показати весь коментар
12.03.2026 01:36 Відповісти
Домовились домовлятись та інформувати Пуйла.
показати весь коментар
12.03.2026 01:36 Відповісти
Тримай зі мною зв'язок! Тримай зі мною зв'язок! Тримай зв'язок зі мною, вранці вийдемо в ефір!
показати весь коментар
12.03.2026 01:38 Відповісти
Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум проведи? зустріч зі посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

д = л? 🤔
показати весь коментар
12.03.2026 01:44 Відповісти
Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум

вони що, однієї національності, чи що ?

.
показати весь коментар
12.03.2026 02:06 Відповісти
А хіба ми антисеміти? Міндіч, Цукерман, Шифір х2. А про вождя вже мовчу.
показати весь коментар
12.03.2026 03:30 Відповісти
головне щоб Конгрес не розхитував човен човникової дипломатії, а то Бібу і Бобу буде нудити.
показати весь коментар
12.03.2026 02:10 Відповісти
ПОцани рулят мірам ...
показати весь коментар
12.03.2026 02:57 Відповісти
Це офігенний прорив у перемовинах!
показати весь коментар
12.03.2026 06:26 Відповісти
Домовились про зв'язок. Обмінялись позивними, паролями та час і частоти на яких будуть зв'язуватись
показати весь коментар
12.03.2026 06:31 Відповісти
 
 