Домовилися бути на зв’язку: Віткофф про зустріч з посланцем Путіна Дмитрієвим
Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум проведи зустріч зі посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Про це Віткофф повідомив у мережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Флориді російська делегація на чолі зі спеціальним посланником Кирилом Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум. Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку", - написав Віткофф.
Переговори Путіна і Трампа
Як ми повідомляли раніше, зустріч відбулася на фоні телефонних переговорів між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, які пройшли 9 березня. Водночас які саме теми розмови підняли сторони наразі невідомо.
Попередні контакти
- Нагадаємо, телефонна розмова Путіна і Трампа 9 березня стала першою від початку останніх атак на Іран. За словами президента США, розмова була "дуже хорошою" і торкалася, зокрема, ситуації в Україні та перспектив співпраці на Близькому Сході.
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д = л? 🤔
вони що, однієї національності, чи що ?
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