РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Встреча Уиткоффа и Дмитриева
1 765 12

Договорились быть на связи: Уиткофф о встрече с посланником Путина Дмитриевым

Виткофф, Дмитриев

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум проведут встречу с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом Уиткофф сообщил в сети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, в состав которой входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", - написал Уиткофф.

Переговоры Путина и Трампа

Как мы сообщали ранее, встреча состоялась на фоне телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые прошли 9 марта. В то же время, какие именно темы разговора подняли стороны, пока неизвестно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 67% россиян выступает за начало мирных переговоров с Украиной, - опрос "Левада-Центра"

Предыдущие контакты

  • Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта стал первым с начала последних атак на Иран. По словам президента США, разговор был "очень хорошим" и касался, в частности, ситуации в Украине и перспектив сотрудничества на Ближнем Востоке.

Читайте: Россия пообещала не передавать разведданные Ирану для ударов по войскам США, - Уиткофф

Автор: 

Кушнер Джаред (51) переговоры (1333) США (7256) Стив Уиткофф (291)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Дебiл.
показать весь комментарий
12.03.2026 01:36 Ответить
+4
Домовились домовлятись та інформувати Пуйла.
показать весь комментарий
12.03.2026 01:36 Ответить
+2
Тримай зі мною зв'язок! Тримай зі мною зв'язок! Тримай зв'язок зі мною, вранці вийдемо в ефір!
показать весь комментарий
12.03.2026 01:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебiл.
показать весь комментарий
12.03.2026 01:36 Ответить
Домовились домовлятись та інформувати Пуйла.
показать весь комментарий
12.03.2026 01:36 Ответить
Тримай зі мною зв'язок! Тримай зі мною зв'язок! Тримай зв'язок зі мною, вранці вийдемо в ефір!
показать весь комментарий
12.03.2026 01:38 Ответить
Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум проведи? зустріч зі посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

д = л? 🤔
показать весь комментарий
12.03.2026 01:44 Ответить
Стів Віткофф та Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум

вони що, однієї національності, чи що ?

.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:06 Ответить
А хіба ми антисеміти? Міндіч, Цукерман, Шифір х2. А про вождя вже мовчу.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:30 Ответить
головне щоб Конгрес не розхитував човен човникової дипломатії, а то Бібу і Бобу буде нудити.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:10 Ответить
ПОцани рулят мірам ...
показать весь комментарий
12.03.2026 02:57 Ответить
Це офігенний прорив у перемовинах!
показать весь комментарий
12.03.2026 06:26 Ответить
Домовились про зв'язок. Обмінялись позивними, паролями та час і частоти на яких будуть зв'язуватись
показать весь комментарий
12.03.2026 06:31 Ответить
 
 