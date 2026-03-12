Договорились быть на связи: Уиткофф о встрече с посланником Путина Дмитриевым
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум проведут встречу с посланником Путина Кириллом Дмитриевым.
Об этом Уиткофф сообщил в сети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, в состав которой входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи", - написал Уиткофф.
Переговоры Путина и Трампа
Как мы сообщали ранее, встреча состоялась на фоне телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые прошли 9 марта. В то же время, какие именно темы разговора подняли стороны, пока неизвестно.
Предыдущие контакты
- Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа 9 марта стал первым с начала последних атак на Иран. По словам президента США, разговор был "очень хорошим" и касался, в частности, ситуации в Украине и перспектив сотрудничества на Ближнем Востоке.
