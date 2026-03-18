У справі про хабарництво ВАКС заарештував посадовця СБУ на Рівненщині із можливістю застави у 998 тис. грн
ВАКС обрав запобіжний захід заступнику начальника управління СБУ в Рівненській області Ігорю Бріку. Його взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень у справі про ймовірне хабарництво.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Суспільного.
"ВАКС заарештував на два місяці заступника управління СБУ в Рівненській області Ігора Бріку з можливістю вийти під заставу за 998 тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.
За версією слідства, Бріка через посередника вимагав 22 тисячі доларів хабаря у компанії, яка видобуває бурштин на Рівненщині, за те, щоб не перешкоджати їхній роботі.
Сам Бріка не визнав вину.
На думку його захисників, слідство не надало доказів, що їхній підзахисний мав стосунок до вимагання та отримання хабаря.
Що передувало?
- 16 березня Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь Служби безпеки України, які намагалися налагодити протиправну схему. Йдеться про високопосадовців міста Київ та Рівненської області.
- 17 березня двом високопосадовцям управлінь СБУ Києва та Рівненщини, викритим на $620 тис. хабаря, було оголошено про підозру.
- 18 березня ВАКС обрав посереднику Андрію Авдієвському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 998 тисяч 400 гривень.
- ВАКС обрав заступнику начальника СБУ в Києві та області Олегу Токарчуку 998 тис. грн. застави і звільнив його з-під варти.
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