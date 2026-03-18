Новости Задержан заместитель начальника СБУ Ривненщины Взяточничество в СБУ
По делу о взяточничестве ВАКС арестовал должностное лицо СБУ на Ривненщине с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн

ВАКС определил меру пресечения для заместителя начальника управления СБУ на Ривненщине Игоря Брика. Его поместили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч гривен по делу о предполагаемом взяточничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Суспільного.

"ВАКС арестовал на два месяца заместителя начальника управления СБУ на Ривненщине Игоря Брика с возможностью выхода под залог в размере 998 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Брик через посредника вымогал 22 тысячи долларов взятки у компании, добывающей янтарь в Ривненской области, за то, чтобы не препятствовать их работе.

Сам Брик вину не признал.

По мнению его защитников, следствие не предоставило доказательств того, что их подзащитный имел отношение к вымогательству и получению взятки.

Читайте также: В деле о взяточничестве ВАКС назначил заместителю начальника СБУ в Киеве и области залог в размере 998 тыс. грн. и освободил его из-под стражи

Де ж він бідний візьме мільйон на заставу? Він пару тисяч гривень ледь нашкрібе
18.03.2026 21:21 Ответить
Міндіч, з галущенком та групою осіб кабміндічів від свириденко, глибоко зтурбовані і нервово гризуть нігті…. Генпрокурор, уже виїхав до нього???
Бо обіцяв же…
18.03.2026 21:22 Ответить
Все можуть хабарі! Все можуть хабарі!
18.03.2026 21:22 Ответить
Тобто до госпітальєрів пристебалися, а тут коли крадуть у держави, хабарі в тисяч доларів беруть і суди відпускають під смішні застави- чомусь " Мудрий нарід" не хвилює???!!!
18.03.2026 21:45 Ответить
Не ссцять! Відпустять і нагородять!
18.03.2026 22:30 Ответить
 
 