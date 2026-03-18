По делу о взяточничестве ВАКС арестовал должностное лицо СБУ на Ривненщине с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн

ВАКС определил меру пресечения для заместителя начальника управления СБУ на Ривненщине Игоря Брика. Его поместили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч гривен по делу о предполагаемом взяточничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Суспільного.

По версии следствия, Брик через посредника вымогал 22 тысячи долларов взятки у компании, добывающей янтарь в Ривненской области, за то, чтобы не препятствовать их работе.

Сам Брик вину не признал.

По мнению его защитников, следствие не предоставило доказательств того, что их подзащитный имел отношение к вымогательству и получению взятки.

