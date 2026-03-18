По делу о взяточничестве ВАКС арестовал должностное лицо СБУ на Ривненщине с возможностью внесения залога в размере 998 тыс. грн
ВАКС определил меру пресечения для заместителя начальника управления СБУ на Ривненщине Игоря Брика. Его поместили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч гривен по делу о предполагаемом взяточничестве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Суспільного.
"ВАКС арестовал на два месяца заместителя начальника управления СБУ на Ривненщине Игоря Брика с возможностью выхода под залог в размере 998 тысяч гривен", — говорится в сообщении.
По версии следствия, Брик через посредника вымогал 22 тысячи долларов взятки у компании, добывающей янтарь в Ривненской области, за то, чтобы не препятствовать их работе.
Сам Брик вину не признал.
По мнению его защитников, следствие не предоставило доказательств того, что их подзащитный имел отношение к вымогательству и получению взятки.
Что предшествовало?
- 16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ривненской области.
- 17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. грн., было объявлено о подозрении.
- 18 марта ВАКС избрал посреднику Андрею Авдиевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 400 гривен.
- ВАКС назначил заместителю начальника СБУ в Киеве и области Олегу Токарчуку залог в размере 998 тыс. грн. и освободил его из-под стражи.
