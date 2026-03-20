Посередник у справі заступників голів СБУ Києва та Рівненщини вніс майже мільйон гривень застави та вийшов на волю
Житель Рівненщини Андрій Авдієвський, якого слідство вважає посередником у корупційній схемі заступників голів СБУ Києва та Рівненщини, вніс 988 тисяч гривень застави та вийшов на волю.
Про це "Суспільному" повідомив адвокат підозрюваного Максим Бойко, інформує Цензор.НЕТ.
Заставу сплачено
"За нього сплатив заставу заставодавець. Це юридична особа, в якій він був працевлаштований до останнього часу. Вчора його звільнили з-під варти",- сказав адвокат.
Зазначається, що наразі під вартою залишився лише один підозрюваний з трьох — заступник голови СБУ в Рівненській області Ігор Бріка, якого теж заарештували з можливістю вийти під заставу в 998 тисяч. Його адвокатка Олена Кононець сказала "Суспільному", що поки гроші не внесли, подали апеляцію.
Що передувало?
- 16 березня Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь Служби безпеки України, які намагалися налагодити протиправну схему. Йдеться про високопосадовців міста Київ та Рівненської області.
- 17 березня двом високопосадовцям управлінь СБУ Києва та Рівненщини, викритим на $620 тис. хабаря, було оголошено про підозру.
- 18 березня ВАКС обрав посереднику Андрію Авдієвському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави 998 тисяч 400 гривень.
- ВАКС обрав заступнику начальника СБУ в Києві та області Олегу Токарчуку 998 тис. грн. застави і звільнив його з-під варти.
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