Посередник у справі заступників голів СБУ Києва та Рівненщини вніс майже мільйон гривень застави та вийшов на волю

Житель Рівненщини Андрій Авдієвський, якого слідство вважає посередником у корупційній схемі заступників голів СБУ Києва та Рівненщини, вніс 988 тисяч гривень застави та вийшов на волю.

Про це "Суспільному" повідомив адвокат підозрюваного Максим Бойко, інформує Цензор.НЕТ.

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Заставу сплачено

"За нього сплатив заставу заставодавець. Це юридична особа, в якій він був працевлаштований до останнього часу. Вчора його звільнили з-під варти",- сказав адвокат.

Зазначається, що наразі під вартою залишився лише один підозрюваний з трьох — заступник голови СБУ в Рівненській області Ігор Бріка, якого теж заарештували з можливістю вийти під заставу в 998 тисяч. Його адвокатка Олена Кононець сказала "Суспільному", що поки гроші не внесли, подали апеляцію.

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Що передувало?

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