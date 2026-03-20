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Новини Затримано заступника начальника СБУ Рівненщини Хабарництво в СБУ
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Посередник у справі заступників голів СБУ Києва та Рівненщини вніс майже мільйон гривень застави та вийшов на волю

Справа заступників голів СБУ: посередник вніс майже 1 млн грн застави та вийшов із СІЗО

Житель Рівненщини Андрій Авдієвський, якого слідство вважає посередником у корупційній схемі заступників голів СБУ Києва та Рівненщини, вніс 988 тисяч гривень застави та вийшов на волю.

Про це "Суспільному" повідомив адвокат підозрюваного Максим Бойко, інформує Цензор.НЕТ.

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Заставу сплачено

"За нього сплатив заставу заставодавець. Це юридична особа, в якій він був працевлаштований до останнього часу. Вчора його звільнили з-під варти",- сказав адвокат.

Зазначається, що наразі під вартою залишився лише один підозрюваний з трьох — заступник голови СБУ в Рівненській області Ігор Бріка, якого теж заарештували з можливістю вийти під заставу в 998 тисяч. Його адвокатка Олена Кононець сказала "Суспільному", що поки гроші не внесли, подали апеляцію.

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Що передувало?

Читайте також: У справі про хабарництво ВАКС заарештував посадовця СБУ на Рівненщині із можливістю застави у 998 тис. грн

Автор: 

застава (767) СБУ (14006) запобіжний захід (679) Рівненська область (1304)
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Топ коментарі
+14
Смішні застави. Бойовим генералам по 250 млн, а корупціонерам по 1 млн. Ми живем в правовій державі?
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20.03.2026 19:56 Відповісти
+7
Гроші вніс - гуляй "рваніна"
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20.03.2026 19:54 Відповісти
+7
Що буде далі...???🤔
Мальовнича річка Тиса?
Краєвиди з весняних Карпат?
Чи просто повалить "в тупу" через КПП, як багатодітній батько?
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20.03.2026 19:56 Відповісти

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