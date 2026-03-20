672 17

Посредник по делу заместителей председателей СБУ Киева и Ривненской области внес почти миллион гривен залога и вышел на свободу

Дело заместителей главы СБУ: посредник внес почти 1 млн грн залога и вышел из СИЗО

Житель Ривненщины Андрей Авдиевский, которого следствие считает посредником в коррупционной схеме заместителей председателей СБУ Киева и Ривненской области, внес залог в размере 988 тысяч гривен и вышел на свободу.

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат подозреваемого Максим Бойко, информирует Цензор.НЕТ.

Залог уплачен

"За него внес залог залогодатель. Это юридическое лицо, в котором он работал до последнего времени. Вчера его освободили из-под стражи", — сказал адвокат.

Отмечается, что на данный момент под стражей остался только один подозреваемый из трех — заместитель главы СБУ в Ривненской области Игорь Брика, которого тоже арестовали с возможностью выйти под залог в 998 тысяч. Его адвокат Елена Кононец сказала "Суспільному", что пока деньги не внесли, подали апелляцию.

Что предшествовало?

Смішні застави. Бойовим генералам по 250 млн, а корупціонерам по 1 млн. Ми живем в правовій державі?
20.03.2026 19:56 Ответить
Гроші вніс - гуляй "рваніна"
20.03.2026 19:54 Ответить
Що буде далі...???🤔
Мальовнича річка Тиса?
Краєвиди з весняних Карпат?
Чи просто повалить "в тупу" через КПП, як багатодітній батько?
20.03.2026 19:56 Ответить
Гроші вніс - гуляй "рваніна"
20.03.2026 19:54 Ответить
Що буде далі...???🤔
Мальовнича річка Тиса?
Краєвиди з весняних Карпат?
Чи просто повалить "в тупу" через КПП, як багатодітній батько?
20.03.2026 19:56 Ответить
Смішні застави. Бойовим генералам по 250 млн, а корупціонерам по 1 млн. Ми живем в правовій державі?
20.03.2026 19:56 Ответить
ні
20.03.2026 20:02 Ответить
нахіба тоді за таку державу життя віддавати?
20.03.2026 20:06 Ответить
тому що це наша держава - не твоя.
20.03.2026 20:13 Ответить
То може до мене на лівий берег Оскола в окоп приїдеш? Нашу державу боронити.
20.03.2026 20:42 Ответить
а сам шо врався?
закрите пролів 2?
20.03.2026 20:48 Ответить
А я дурень навчався на ракетобудівництво,як йолоп..
20.03.2026 19:56 Ответить
20.03.2026 20:00 Ответить
безуглий варіант...
20.03.2026 19:58 Ответить
Вкраїнчики мовчать? Марафон нічєво не казав? Значить все в порядку. Смокчіть далі...
20.03.2026 20:04 Ответить
у спортивній риболовлі багорчиком не можно користуватись, щоб не пошкодити рибу, і вона могла собі і надали кормитись і плодитись.
20.03.2026 20:13 Ответить
Ось так. А в окопі зі щурами "на бойових" хоча би 50тис. отримати. З яких на власні потреби половина. Прекрасно просто. Мотивація зі всіх щілин пре.
20.03.2026 20:25 Ответить
В СБУ десятиріччами набирали своїх, кротів та корупціонерів. Скажешь "генерал СБУ" - це маєтки, тачкі, рахунки, фургон з золотом в Угорщині, мундір в кладовці з російськими орденами....
20.03.2026 20:29 Ответить
... патужно і соромно на весь світ
20.03.2026 20:34 Ответить
 
 