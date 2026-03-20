Посредник по делу заместителей председателей СБУ Киева и Ривненской области внес почти миллион гривен залога и вышел на свободу

Житель Ривненщины Андрей Авдиевский, которого следствие считает посредником в коррупционной схеме заместителей председателей СБУ Киева и Ривненской области, внес залог в размере 988 тысяч гривен и вышел на свободу.

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат подозреваемого Максим Бойко, информирует Цензор.НЕТ.

Залог уплачен

"За него внес залог залогодатель. Это юридическое лицо, в котором он работал до последнего времени. Вчера его освободили из-под стражи", — сказал адвокат.

Отмечается, что на данный момент под стражей остался только один подозреваемый из трех — заместитель главы СБУ в Ривненской области Игорь Брика, которого тоже арестовали с возможностью выйти под залог в 998 тысяч. Его адвокат Елена Кононец сказала "Суспільному", что пока деньги не внесли, подали апелляцию.

