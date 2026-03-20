Посредник по делу заместителей председателей СБУ Киева и Ривненской области внес почти миллион гривен залога и вышел на свободу
Житель Ривненщины Андрей Авдиевский, которого следствие считает посредником в коррупционной схеме заместителей председателей СБУ Киева и Ривненской области, внес залог в размере 988 тысяч гривен и вышел на свободу.
Об этом "Суспільному" сообщил адвокат подозреваемого Максим Бойко, информирует Цензор.НЕТ.
Залог уплачен
"За него внес залог залогодатель. Это юридическое лицо, в котором он работал до последнего времени. Вчера его освободили из-под стражи", — сказал адвокат.
Отмечается, что на данный момент под стражей остался только один подозреваемый из трех — заместитель главы СБУ в Ривненской области Игорь Брика, которого тоже арестовали с возможностью выйти под залог в 998 тысяч. Его адвокат Елена Кононец сказала "Суспільному", что пока деньги не внесли, подали апелляцию.
Что предшествовало?
- 16 марта Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений Службы безопасности Украины, которые пытались наладить противоправную схему. Речь идет о высокопоставленных чиновниках города Киева и Ривненской области.
- 17 марта двум высокопоставленным чиновникам управлений СБУ Киева и Ривненской области, уличенным в получении взятки в размере 620 тыс. долларов, было объявлено о подозрении.
- 18 марта ВАКС избрал посреднику Андрею Авдиевскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 998 тысяч 400 гривен.
- ВАКС назначил заместителю начальника СБУ в Киеве и области Олегу Токарчуку залог в размере 998 тыс. грн. и освободил его из-под стражи.
