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Новини Атака дронів на регіони РФ
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"Подарунок" ворогу на День СБУ: безпілотники "Альфи" уразили нафтотермінал Усть-Луга в Ленінградській області

атака на порт Усть Луга

СБУ спільно із СБС, ССО, ГУР та ДПСУ провела успішну спецоперацію з ураження інфраструктури нафтового термінала порту Усть-Луга.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Як зазначається, це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який ворог здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

"Сьогоднішня спецоперація - це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", - сказав т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

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Фіксується масштабна пожежа

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ подолали понад 900 кілометрів і успішно відпрацювали по цілях. Внаслідок атаки уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами. На території порту фіксується масштабна пожежа, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету РФ.

"Це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці. 23 березня безпілотники Служби успішно відпрацювали по порту Приморськ, пожежа на якому триває й досі", - нагадали в СБУ.

Також читайте: РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА, - Reuters

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що після атаки безпілотників на Ленінградську область у порту Виборг, ймовірно, зазнав пошкодження корабель.
  • Генштаб підтвердив ураження російського бойового криголама "Пурга" уражено в Ленінградській області.
  • Також зазначалося, що після атаки на Ленінградську область спалахнула пожежа у порту Усть-Луга.
  • Генштаб також підтвердив інформацію та заявив, що уражено завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ.

Автор: 

Ленінградська область (50) СБУ (14016) Удари по РФ (1073) Хмара Євгеній (15)
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Топ коментарі
+9
По СБУ чи по будівлі СБУ?
Бо в тих будівлях давно пусто.
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25.03.2026 13:32 Відповісти
+2
Всі зараз брешуть, і це не дивно. Така нині селяві, на жаль...
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25.03.2026 14:23 Відповісти
+2
З професійним святом вас, працівники СБУ! Велика подяка і земний уклін за віддану службу Батьківщині. Бережіть себе і хай вас Бог береже. ❤️❤️❤️
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25.03.2026 14:24 Відповісти

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