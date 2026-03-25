"Подарок" врагу ко Дню СБУ: беспилотники "Альфа" поразили нефтетерминал Усть-Луга в Ленинградской области
СБУ совместно с СБС, ССО, ГУР и ГПСУ провела успешную спецоперацию по нанесению удара по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, это один из ключевых морских портов РФ на Балтике, через который враг осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.
"Сегодняшняя спецоперация - это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", - сказал и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.
Фиксируется масштабный пожар
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ преодолели более 900 километров и успешно отработали по целям. В результате атаки поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами. На территории порта фиксируется масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.
Поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ.
"Это уже вторая за эту неделю атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике. 23 марта беспилотники Службы успешно отработали по порту Приморск, пожар в котором продолжается до сих пор", - напомнили в СБУ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников на Ленінградскую область в порту Выборг, вероятно, получил повреждения корабль.
- Генштаб подтвердил поражение российского боевого ледокола "Пурга" в Ленинградской области.
- Также отмечалось, что после атаки на Ленинградскую область вспыхнул пожар в порту Усть-Луга.
- Генштаб также подтвердил информацию и заявил, что поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.
Повідомляють, що застосовані були ось такі "пташки" (А-22) з підвішеними ФАБами