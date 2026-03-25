"Подарок" врагу ко Дню СБУ: беспилотники "Альфа" поразили нефтетерминал Усть-Луга в Ленинградской области

СБУ совместно с СБС, ССО, ГУР и ГПСУ провела успешную спецоперацию по нанесению удара по инфраструктуре нефтяного терминала порта Усть-Луга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, это один из ключевых морских портов РФ на Балтике, через который враг осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

"Сегодняшняя спецоперация - это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", - сказал и.о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Фиксируется масштабный пожар

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ преодолели более 900 километров и успешно отработали по целям. В результате атаки поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами. На территории порта фиксируется масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

Поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ.

"Это уже вторая за эту неделю атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике. 23 марта беспилотники Службы успешно отработали по порту Приморск, пожар в котором продолжается до сих пор", - напомнили в СБУ.

