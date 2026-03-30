На фронті від початку доби – 46 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку доби понеділка, 30 березня, кількість атак агресора становить 46.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Товстодубове, Нескучне, Ситне, Степанівка, Кореньок, Прогрес, Іскрисківщина, Вовківка, Харківка; а також Кривуша Чернігівської області.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Хатнього.
На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище у бік населених пунктів Новоосинове та Куп’янськ.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Слов’янському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. Один бій ще триває.
На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Три боєзіткнення тривають дотепер.
На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районі Березового та у бік Олександрограду та Вербового.
Обстановка на півдні
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали шість ворожих атак у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.
- На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.
- На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль