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Новини Зведення Генштабу
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На фронті від початку доби – 46 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Генштаб: Сили оборони відбили 46 атак від початку доби

Від початку доби понеділка, 30 березня, кількість атак агресора становить 46.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Товстодубове, Нескучне, Ситне, Степанівка, Кореньок, Прогрес, Іскрисківщина, Вовківка, Харківка; а також Кривуша Чернігівської області.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Хатнього.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався поліпшити своє становище у бік населених пунктів Новоосинове та Куп’янськ.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Слов’янському напрямку відбулося два боєзіткнення з ворогом у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Закітне. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Новопавлівка, Степанівка, Софіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районі Березового та у бік Олександрограду та Вербового.

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Обстановка на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали шість ворожих атак у районах Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Староукраїнка й Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.
  • На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Оріхову та Малій Токмачці.
  • На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу", - додали у Генштабі.

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Генштаб ЗС (8629) бойові дії (6088) ЗСУ (8954)
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