На фронте с начала суток – 46 боев: враг больше всего давит на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб

С начала суток понедельника, 30 марта, количество атак агрессора составляет 46.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Товстодубовое, Нескучное, Сытное, Степановка, Коренок, Прогресс, Искрисковщина, Вовковка, Харьковка; а также Кривуша Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Хатнего.

На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Купянск.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Славянском направлении произошло два боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закитное. Один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг пять раз наступал в районе Березового и в сторону Александрограда и Вербового.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Староукраинка и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Широкое, Чаривное. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.

