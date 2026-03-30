На фронте с начала суток – 46 боев: враг больше всего давит на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб
С начала суток понедельника, 30 марта, количество атак агрессора составляет 46.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Товстодубовое, Нескучное, Сытное, Степановка, Коренок, Прогресс, Искрисковщина, Вовковка, Харьковка; а также Кривуша Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с противником, враг осуществил 47 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивной системы залпового огня.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Хатнего.
На Купянском направлении противник пять раз пытался улучшить свое положение в сторону населенных пунктов Новоосиново и Купянск.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Славянском направлении произошло два боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Закитное. Один бой еще продолжается.
На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Новопавловка, Степановка, Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг пять раз наступал в районе Березового и в сторону Александрограда и Вербового.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили шесть вражеских атак в районах Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Староукраинка и Зализничное. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Широкое, Чаривное. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Орехову и Малой Токмачке.
- На Приднепровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — добавили в Генштабе.
