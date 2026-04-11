Війну в Україні не можна завершити без "гарантій безпеки для Росії", - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Євросоюзі не говорять про "гарантії безпеки для Росії", без чого, за його словами, врегулювання війни в Україні неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

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Гарантії безпеки для РФ

"Тепер, коли на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання, Євросоюз, домагаючись місця за столом переговорів, заговорив про необхідність надання твердих гарантій безпеки Україні як ключового елемента мирного рішення. Опущу, що ніхто в Євросоюзі ні слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати", - сказав Лавров.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

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