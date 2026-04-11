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Новини Гарантії безпеки
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Війну в Україні не можна завершити без "гарантій безпеки для Росії", - Лавров

Лавров хоче гарантій безпеки для РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в Євросоюзі не говорять про "гарантії безпеки для Росії", без чого, за його словами, врегулювання війни в Україні неможливе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС РФ.

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Гарантії безпеки для РФ

"Тепер, коли на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання, Євросоюз, домагаючись місця за столом переговорів, заговорив про необхідність надання твердих гарантій безпеки Україні як ключового елемента мирного рішення. Опущу, що ніхто в Євросоюзі ні слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати", - сказав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та США працюють над посиленням угоди про гарантії безпеки, - речник МЗС Тихий

Що передувало?

Також читайте: Україна та США домовилися посилити гарантії безпеки, - Зеленський після розмови з представниками Трампа

Автор: 

Лавров Сергій (1712) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+33
Росії потрібно дать тільки одну "гарантію": "Полізете на сусідів - отримаєте в "гризло"...
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11.04.2026 16:42 Відповісти
+24
Схоже, у МЗС рф винайшли новий вид дипломатії: ,,ми будемо вас бити, поки ви не пообіцяєте, що нам за це нічого не буде''....Гарантії від кого? Найбільша загроза для безпеки росії зараз - це власне дзеркало і чиновники, які вирішили пограти в імперію. Найкращою ,,гарантією безпеки'' для рф був би безкоштовний квиток для лаврова та компанії до Гааги - там охорона працює цілодобово, а безпека гарантована гратами......
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11.04.2026 16:44 Відповісти
+24
Терористи вимагають гарантій безпеки!!!
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11.04.2026 17:45 Відповісти

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