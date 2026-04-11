Войну в Украине нельзя завершить без "гарантий безопасности для России", — Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не говорят о "гарантиях безопасности для России", без которых, по его словам, урегулирование войны в Украине невозможно.

Гарантии безопасности для РФ

"Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", — сказал Лавров.

Что предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

