Сибіга прокоментував результати поїздки Зеленського у Баку

У межах візиту президента України Володимира Зеленського до Азербайджану відбулася зустріч міністрів закордонних справ двох країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС України Андрія Сибіги в соцмережі Х за підсумками переговорів.

За словами міністра, сторони обговорили результати перемовин на рівні лідерів та узгодили подальші кроки для реалізації досягнутих домовленостей.

Співпраця та безпекова ситуація

Під час зустрічі Андрій Сибіга поінформував азербайджанського колегу Джейхуна Байрамова про ситуацію на фронті. Він зазначив, що Україна продовжує утримувати оборону та завдає втрат агресору.

"Україна тримає оборону і змушує агресора платити дедалі вищу ціну", – наголосив міністр.

Окрім безпекових питань, сторони обговорили ключові напрями двосторонньої співпраці. Йшлося про енергетику, гуманітарну допомогу, розвиток економіки, політичний діалог та реабілітацію українських дітей.

Нові угоди та стратегічне партнерство

Раніше повідомлялося, що за результатами переговорів Україна та Азербайджан підписали шість нових угод. Серед них — документ про правову допомогу у цивільних та комерційних справах.

Ця угода має спростити взаємодію між судовими органами обох країн, сприяти розвитку бізнес-контактів і зміцнити партнерство.

Окремо Сибіга поінформував про прогрес України на шляху до членства в Європейському Союзі та позитивні зміни у процесі євроінтеграції.

