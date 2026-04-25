Сибига прокомментировал результаты визита Зеленского в Баку
В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан состоялась встреча министров иностранных дел двух стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети Х по итогам переговоров.
По словам министра, стороны обсудили результаты переговоров на уровне лидеров и согласовали дальнейшие шаги для реализации достигнутых договоренностей.
Сотрудничество и ситуация с безопасностью
Во время встречи Андрей Сибига проинформировал азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова о ситуации на фронте. Он отметил, что Украина продолжает удерживать оборону и наносит потери агрессору.
"Украина держит оборону и заставляет агрессора платить все более высокую цену", – подчеркнул министр.
Помимо вопросов безопасности, стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Речь шла об энергетике, гуманитарной помощи, развитии экономики, политическом диалоге и реабилитации украинских детей.
Новые соглашения и стратегическое партнерство
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Украина и Азербайджан подписали шесть новых соглашений. Среди них — документ о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.
Это соглашение должно упростить взаимодействие между судебными органами обеих стран, способствовать развитию бизнес-контактов и укрепить партнерство.
- Отдельно Сибига проинформировал о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе и положительных изменениях в процессе евроинтеграции.
