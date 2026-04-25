Новости Визит Зеленского в Азербайджан
Сибига прокомментировал результаты визита Зеленского в Баку

Визит Зеленского в Азербайджан

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан состоялась встреча министров иностранных дел двух стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсети Х по итогам переговоров.

По словам министра, стороны обсудили результаты переговоров на уровне лидеров и согласовали дальнейшие шаги для реализации достигнутых договоренностей.

Сотрудничество и ситуация с безопасностью

Во время встречи Андрей Сибига проинформировал азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова о ситуации на фронте. Он отметил, что Украина продолжает удерживать оборону и наносит потери агрессору.

"Украина держит оборону и заставляет агрессора платить все более высокую цену", – подчеркнул министр.

Помимо вопросов безопасности, стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества. Речь шла об энергетике, гуманитарной помощи, развитии экономики, политическом диалоге и реабилитации украинских детей.

Новые соглашения и стратегическое партнерство

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Украина и Азербайджан подписали шесть новых соглашений. Среди них — документ о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

Это соглашение должно упростить взаимодействие между судебными органами обеих стран, способствовать развитию бизнес-контактов и укрепить партнерство.

  • Отдельно Сибига проинформировал о прогрессе Украины на пути к членству в Европейском Союзе и положительных изменениях в процессе евроинтеграции.

