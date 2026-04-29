$100 млн виділять США на ремонт пошкодженого конфайнмента Чорнобильської АЕС, - Шмигаль

Сполучені Шати виділять 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що під час Міжнародної Чорнобильської конференції з партнерами обговорювалися фінансові потреби на відновлення конфайнмента. На сьогодні це близько 500 млн євро.

"Вдячний Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, що працювала в Києві з нами та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі", - додав Шмигаль.

Що передувало?

Топ коментарі
нехай трамп скаже платникам податків США, що ці 100 млн. у них забрав його чудовий друг владімір, який гадить на ядерних об'єктах України

29.04.2026 18:34 Відповісти
Повідомте того, хто сьогодні працює на наповнення "общака" замість міндіча. Бо хлібне місце при цій владі ніколи не буде пустим.
29.04.2026 18:41 Відповісти
Терміново виписуйте міндіча та ко з землі обітованої. Пиляти не перепиляти.
29.04.2026 18:35 Відповісти
Відремонтують, а россіянє знову зруйнують...
29.04.2026 18:32 Відповісти
трамп за валадіміра знову заплатить, він його кохає

29.04.2026 18:35 Відповісти
«…конфайнмента», щоб вас підняло та гепнуло. Добре, що Фаріон не дожила. А може вони її і замовили?
29.04.2026 18:34 Відповісти
бінго !

фаріон замовила банда чорних конфайн- мєнтов

29.04.2026 18:37 Відповісти
Не думаю що вона навіть знала значення цього терміну.
29.04.2026 18:39 Відповісти
**********. Могли по-людськи написати.
29.04.2026 18:48 Відповісти
Той конфаймент покритий золотом чи платиною?
29.04.2026 18:57 Відповісти
дупля не відбиваю що там може коштувати таких ******* грошей
туди вже запхали мільярди..*****
29.04.2026 19:29 Відповісти
Ахметка рижа через шмигальню ще хатинку купить
29.04.2026 21:01 Відповісти
раша только этого и чекает. только закончат ремонт, пришлют еще парочку дронов.
29.04.2026 19:45 Відповісти
"конфайнмента"... якщо використовують малозрозумілі слова значить будуть красти.
