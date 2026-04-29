$100 млн виділять США на ремонт пошкодженого конфайнмента Чорнобильської АЕС, - Шмигаль

Сполучені Шати виділять 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС, що був пошкоджений російським дроном.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що під час Міжнародної Чорнобильської конференції з партнерами обговорювалися фінансові потреби на відновлення конфайнмента. На сьогодні це близько 500 млн євро.



"Вдячний Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, що працювала в Києві з нами та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі", - додав Шмигаль.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у НБК, який накриває старий саркофаг і зруйнований енергоблок № 4 на ЧАЕС.

Внаслідок атаки дрона РФ пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки ЧАЕС та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Після удару "шахеда" Кабінет Міністрів виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

