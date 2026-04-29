США выделят $100 млн на ремонт поврежденного конфайнмента Чернобыльской АЭС, — Шмыгаль
Соединенные Штаты выделят 100 миллионов долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС, поврежденного российским дроном.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что во время Международной Чернобыльской конференции с партнерами обсуждались финансовые потребности на восстановление конфайнмента. На сегодняшний день это около 500 млн евро.
"Благодарен Госдепу США, министру энергетики Крису Райту, американской делегации, которая работала в Киеве с нами, и всей администрации за весомый вклад в усиление радиационной безопасности в Европе", — добавил Шмыгаль.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который покрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.
- В результате атаки дрона РФ была нарушена целостность внешней оболочки ЧАЭС и повреждено оборудование в гараже технического обслуживания кранов.
- После удара "Шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
Топ комментарии
+4 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий29.04.2026 18:34 Ответить Ссылка
+4 Поділля16
показать весь комментарий29.04.2026 18:41 Ответить Ссылка
+3 vitaliymkua
показать весь комментарий29.04.2026 18:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
фаріон замовила банда чорних конфайн- мєнтов
Той конфаймент покритий золотом чи платиною?
туди вже запхали мільярди..*****