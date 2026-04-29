США выделят $100 млн на ремонт поврежденного конфайнмента Чернобыльской АЭС, — Шмыгаль

Соединенные Штаты выделят 100 миллионов долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС, поврежденного российским дроном.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Он отметил, что во время Международной Чернобыльской конференции с партнерами обсуждались финансовые потребности на восстановление конфайнмента. На сегодняшний день это около 500 млн евро.



"Благодарен Госдепу США, министру энергетики Крису Райту, американской делегации, которая работала в Киеве с нами, и всей администрации за весомый вклад в усиление радиационной безопасности в Европе", — добавил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восстановление конфайнмента на ЧАЭС: Украина подписала соглашение об открытии спецсчета

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в НБК, который покрывает старый саркофаг и разрушенный энергоблок № 4 на ЧАЭС.

В результате атаки дрона РФ была нарушена целостность внешней оболочки ЧАЭС и повреждено оборудование в гараже технического обслуживания кранов.

После удара "Шахеда" Кабинет Министров выделил 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

Читайте также: Зеленский и президент ЕБРР обсудили международную помощь для восстановления конфайнмента над 4-м энергоблоком ЧАЭС