Побиття та викрадення чоловіка на Дніпропетровщині: суд заарештував трьох бійців "Вовків Да Вінчі"

Суд у Дніпропетровській області обрав запобіжні заходи трьом військовослужбовцям батальйону "Вовки Да Вінчі", яких підозрюють у стрілянині, побитті та викраденні людини, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Деталі засідання

Прокурор під час судового засідання наголошував на тяжкості злочину та зазначив, що потерпілого виявили у непритомному стані. За даними слідства, після побиття та викрадення чоловіка фігуранти намагалися переховуватися від правоохоронців у сусідньому населеному пункті, де і були затримані.

Один із підозрюваних заявив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. За його версією, вони намагалися відвезти потерпілого до госпіталю.

"По дорозі він почав стукати ногами, питав, куди ми його веземо. Ми стали, кажемо: завезімо в лікарню. Він каже: не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми його відпустили", – розповів боєць "Вовків Да Вінчі" у суді.

Суд обрав всім трьом підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Що передувало?

Вночі 1 травня у Шахтарському на Дніпропетровщині сталися стрілянина та викрадення й побиття чоловіка. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі.

Поліція встановила, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину, де вступили в конфлікт із 20-річним чоловіком. Сварка переросла в бійку, в ході якої потерпілого побили до втрати свідомості.

Після того, як потерпілий знепритомнів, нападники заштовхали його в машину. Перед тим як поїхати з місця події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину, через що сталося загоряння. Невдовзі у соцмережах з'явилося відео інциденту.

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу. Триває внутрішнє розслідування.

