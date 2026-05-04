Побиття та викрадення чоловіка на Дніпропетровщині: суд заарештував трьох бійців "Вовків Да Вінчі"

Фото: Суспільне Дніпро

Суд у Дніпропетровській області обрав запобіжні заходи трьом військовослужбовцям батальйону "Вовки Да Вінчі", яких підозрюють у стрілянині, побитті та викраденні людини, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Деталі засідання

Прокурор під час судового засідання наголошував на тяжкості злочину та зазначив, що потерпілого виявили у непритомному стані. За даними слідства, після побиття та викрадення чоловіка фігуранти намагалися переховуватися від правоохоронців у сусідньому населеному пункті, де і були затримані.

Один із підозрюваних заявив, що конфлікт стався через нецензурну лайку. За його версією, вони намагалися відвезти потерпілого до госпіталю.

"По дорозі він почав стукати ногами, питав, куди ми його веземо. Ми стали, кажемо: завезімо в лікарню. Він каже: не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми його відпустили", – розповів боєць "Вовків Да Вінчі" у суді.

Суд обрав всім трьом підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Що передувало?

  • Вночі 1 травня у Шахтарському на Дніпропетровщині сталися стрілянина та викрадення й побиття чоловіка. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі.
  • Поліція встановила, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину, де вступили в конфлікт із 20-річним чоловіком. Сварка переросла в бійку, в ході якої потерпілого побили до втрати свідомості.
  • Після того, як потерпілий знепритомнів, нападники заштовхали його в машину. Перед тим як поїхати з місця події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину, через що сталося загоряння. Невдовзі у соцмережах з'явилося відео інциденту.
  • У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу. Триває внутрішнє розслідування.

Мікайлава, все ж таки правду казав Тарас про тебе і твоїх тітуханів.
04.05.2026 20:56 Відповісти
Чоловіка побили - а по магазину нагуя шмальнули
04.05.2026 20:56 Відповісти
Мабуть бухові були чи під препаратами, або війна наклала свій відбиток... Хто його знає шо у них в голові було?
04.05.2026 20:59 Відповісти
Автоматный магазин это не шмальнули. Заявление это.
04.05.2026 21:02 Відповісти
В нас комбат алкашів у формі просто кидав у яму,або лупив як сидорову козу.Незаконно,але дієво,і жалітись не сміли.Його за це не любили п'яниці,але боялись як вогню.
04.05.2026 21:07 Відповісти
До речі, викрадення цивільних людей , військовими це військовий злочин і не має строку давності.
04.05.2026 21:15 Відповісти
Та норм, Командир їх каже що попідмитають щось для громади тав й все впорядку
04.05.2026 22:51 Відповісти
Скільки просить прокурор за розбій і викрадення людини?За підсрачник представнику ТЦК відразу ст.вказують
04.05.2026 21:31 Відповісти
04.05.2026 21:45 Відповісти
А ось ще випадок був. Сміялися всій маршруткою.
04.05.2026 21:56 Відповісти
Нажаль, більшість людей про плівки Міндіча не чули і чути не хочуть.
04.05.2026 23:23 Відповісти
О, как. А почему так ТЦКашников так не задерживают? Там не тільки побиття та викрадення, там і вбивства, за із участю відбуваються.
04.05.2026 22:08 Відповісти
ще й за участю поліцейських
04.05.2026 22:41 Відповісти
Да ці ж додіки на камеру по повній.Вимушена міра,а результат може бути,як і для ТЦКашників.Висновки рано робити,обвинувачення нема.
04.05.2026 22:47 Відповісти
Думаю, аби з належною поважністю хазяї магазину віднеслись до військових на початку, коли ті попросили продати їм товар, то не було б такої трагедії. Хлопці віддають своє життя за визволення територій, де ждуни просили" путін ввєді войска", а тут приїхали та розбудили. Боронити Україну треба і вдень, і вночі. Звичайна неповага привела до таких поганих наслідків. Жорстоке побиття не виправдовую.
05.05.2026 09:31 Відповісти
 
 