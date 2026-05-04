Избиение и похищение мужчины на Днепропетровщине: суд арестовал трех бойцов "Волков Да Винчи"

Фото: Суспільне Дніпро

Суд в Днепропетровской области назначил трем военнослужащим батальона "Волки Да Винчи", подозреваемым в стрельбе, избиении и похищении человека, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права освобождения под залог.

Детали заседания

Прокурор во время судебного заседания подчеркнул тяжесть преступления и отметил, что потерпевшего обнаружили в бессознательном состоянии. По данным следствия, после избиения и похищения мужчины фигуранты пытались скрываться от правоохранителей в соседнем населенном пункте, где и были задержаны.

Один из подозреваемых заявил, что конфликт произошел из-за нецензурной брани. По его версии, они пытались отвезти потерпевшего в больницу.

"По дороге он начал стучать ногами, спрашивал, куда мы его везем. Мы остановились, говорим: отвезем в больницу. Он говорит: не надо, все нормально, отпустите. После чего мы его отпустили", – рассказал боец "Волков Да Винчи" в суде.

Суд избрал всем трем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Что предшествовало?

  • Ночью 1 мая в Шахтерском на Днепропетровщине произошли стрельба, похищение и избиение мужчины. Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении.
  • Полиция установила, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин, где вступили в конфликт с 20-летним мужчиной. Ссора переросла в драку, в ходе которой потерпевшего избили до потери сознания.
  • После того, как пострадавший потерял сознание, нападавшие затолкали его в машину. Перед тем как уехать с места происшествия, они произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону магазина, всчледствие чего произошло возгорание. Вскоре в соцсетях появилось видео инцидента.
  • В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили причастность к этому военного подразделения. Ведется внутреннее расследование.

Мікайлава, все ж таки правду казав Тарас про тебе і твоїх тітуханів.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:56 Ответить
Чоловіка побили - а по магазину нагуя шмальнули
показать весь комментарий
04.05.2026 20:56 Ответить
Мабуть бухові були чи під препаратами, або війна наклала свій відбиток... Хто його знає шо у них в голові було?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:59 Ответить
Автоматный магазин это не шмальнули. Заявление это.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:02 Ответить
В нас комбат алкашів у формі просто кидав у яму,або лупив як сидорову козу.Незаконно,але дієво,і жалітись не сміли.Його за це не любили п'яниці,але боялись як вогню.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:07 Ответить
До речі, викрадення цивільних людей , військовими це військовий злочин і не має строку давності.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:15 Ответить
Та норм, Командир їх каже що попідмитають щось для громади тав й все впорядку
показать весь комментарий
04.05.2026 22:51 Ответить
Скільки просить прокурор за розбій і викрадення людини?За підсрачник представнику ТЦК відразу ст.вказують
показать весь комментарий
04.05.2026 21:31 Ответить
А ось ще випадок був. Сміялися всій маршруткою.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:56 Ответить
Нажаль, більшість людей про плівки Міндіча не чули і чути не хочуть.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:23 Ответить
О, как. А почему так ТЦКашников так не задерживают? Там не тільки побиття та викрадення, там і вбивства, за із участю відбуваються.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:08 Ответить
ще й за участю поліцейських
показать весь комментарий
04.05.2026 22:41 Ответить
Да ці ж додіки на камеру по повній.Вимушена міра,а результат може бути,як і для ТЦКашників.Висновки рано робити,обвинувачення нема.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:47 Ответить
 
 