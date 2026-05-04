Избиение и похищение мужчины на Днепропетровщине: суд арестовал трех бойцов "Волков Да Винчи"

Фото: Суспільне Дніпро

Суд в Днепропетровской области назначил трем военнослужащим батальона "Волки Да Винчи", подозреваемым в стрельбе, избиении и похищении человека, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали заседания

Прокурор во время судебного заседания подчеркнул тяжесть преступления и отметил, что потерпевшего обнаружили в бессознательном состоянии. По данным следствия, после избиения и похищения мужчины фигуранты пытались скрываться от правоохранителей в соседнем населенном пункте, где и были задержаны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего парня в Ровенской области — возбуждено уголовное дело

Один из подозреваемых заявил, что конфликт произошел из-за нецензурной брани. По его версии, они пытались отвезти потерпевшего в больницу.

"По дороге он начал стучать ногами, спрашивал, куда мы его везем. Мы остановились, говорим: отвезем в больницу. Он говорит: не надо, все нормально, отпустите. После чего мы его отпустили", – рассказал боец "Волков Да Винчи" в суде.

Суд избрал всем трем подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

Читайте также: Избил бывшую и обжег ей лицо – военнослужащему из Хмельницкой области сообщено о подозрении, – ГБР

Что предшествовало?

Ночью 1 мая в Шахтерском на Днепропетровщине произошли стрельба, похищение и избиение мужчины. Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении.

Полиция установила, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали в магазин, где вступили в конфликт с 20-летним мужчиной. Ссора переросла в драку, в ходе которой потерпевшего избили до потери сознания.

После того, как пострадавший потерял сознание, нападавшие затолкали его в машину. Перед тем как уехать с места происшествия, они произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону магазина, всчледствие чего произошло возгорание. Вскоре в соцсетях появилось видео инцидента.

В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили причастность к этому военного подразделения. Ведется внутреннее расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение ветерана в Закарпатье: двум наиболее активным нападавшим сообщено о подозрении, – Нацполиция