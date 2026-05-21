У НАТО створюють альтернативні сценарії без участі Сполучених Штатів, - The Economist

Кілька країн НАТО опрацьовують альтернативні варіанти безпеки на випадок можливого скорочення ролі США в Європі.

Як повідомляє The Economist.

Європа шукає план на випадок змін

Поштовхом для таких обговорень стала заява президента США Дональда Трампа про можливу анексію Гренландії. Після цього союзники почали серйозніше оцінювати ризики послаблення американських гарантій безпеки.

"Криза в Гренландії стала сигналом тривоги. Ми зрозуміли, що нам потрібен план Б", — зазначив один зі шведських оборонних чиновників.

Також у травні було скасовано розгортання близько 4000 американських військових у Польщі. Це рішення змінювали вже вдруге за короткий час.

Крім того, раніше оголосили про виведення 5000 військових США з Німеччини. Також скасували розміщення підрозділу крилатих ракет, який мав посилити оборону Європи.

За даними видання, причиною стала незадоволеність політикою європейських союзників щодо Ірану.

Альтернативи НАТО і внутрішні побоювання

У НАТО побоюються відкрито обговорювати ці питання. Частина співрозмовників відмовляється від публічних коментарів, щоб не спровокувати дистанціювання США.

Один зі співрозмовників стверджує, що генсек НАТО Марк Рютте заборонив публічно піднімати цю тему.

Серед можливих альтернатив розглядають Об’єднані експедиційні сили під керівництвом Великої Британії. До них входять країни Балтії та Скандинавії.

Ця структура може ухвалювати рішення швидше, без погодження всіх учасників. Водночас вона має слабкі сторони, оскільки до неї не входять Франція, Німеччина та Польща.

Експерти також зазначають, що частина країн НАТО готова діяти навіть без формального запуску механізму колективної оборони.

Раніше генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив, що Росія може атакувати НАТО вже у 2029 році.

