Європа може бути учасником мирного процесу, а не посередником, - Буданов

Буданов заявив, що Європа досі не має єдиного представника для мирних перемовин

Наразі Європа ще не визначилася зі своїм представником на мирних переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Міжнародного форуму "Архітектура безпеки", передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Європа має сформувати єдину позицію

"Головне питання для мене – це хто буде представляти її і яка буде позиція Європи. Бо Європа - це ж і Іспанія, і Чехія, і Литва, і Німеччина, і Польща, і у всіх у них, зрозуміло, будуть трошки різні погляди на все це. А позиція потрібна єдина. Станом на зараз Європа так ще й не визначилась",- сказав Буданов.

Він висловив сподівання, що найближчим часом Європа ухвалить рішення, хто від неї братиме участь у перемовинах.

Водночас Буданов зазначив, що Європа може бути лише учасником мирного процесу, а не посередником.

Що передувало?

  • Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

