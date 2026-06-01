Европа может быть участником мирного процесса, а не посредником, - Буданов

Буданов заявил, что у Европы до сих пор нет единого представителя для мирных переговоров

На данный момент Европа еще не определилась со своим представителем на мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Международного форума "Архитектура безопасности", передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Европа должна сформировать единую позицию

"Главный вопрос для меня – это кто будет представлять ее и какова будет позиция Европы. Ведь Европа – это и Испания, и Чехия, и Литва, и Германия, и Польша, и у всех у них, разумеется, будут немного разные взгляды на все это. А нужна единая позиция. На данный момент Европа так еще и не определилась", – сказал Буданов.

Он выразил надежду, что в ближайшее время Европа примет решение, кто от нее будет участвовать в переговорах.

В то же время Буданов отметил, что Европа может быть лишь участником мирного процесса, а не посредником.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.
  • В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Ще один покусаний зєлєнскім на ту ж тему. Буданов-Сибіга. Чи Сибіга-Буданов? А "какая разніца?" якщо в обох в голові зайці скачуть під "томниє звукі рояля" з Кварталу 95...
01.06.2026 22:08 Ответить
01.06.2026 22:09 Ответить
Так вони й не визначаться - в них зараз тема як з Трампом замиритись
01.06.2026 22:09 Ответить
Чогось цього ішаківського "замінника" стає дедалі більше! "Совпадєніє!? Нє думаю." Ішак розігрує виставу "Наступник".
01.06.2026 22:11 Ответить
Для тупої отари артистів міняти інколи ж потрібно.
01.06.2026 22:13 Ответить
Вилізло чмо тупе,зелене.Нахєр назад,в будку.
01.06.2026 22:12 Ответить
Вова активно просуває і піарить наступника, який йому "нічєво нє сдєлаєт"... Надіюсь цього разу навіть у зєлєбобіків хватить розуму за нього не голосувати...
01.06.2026 22:54 Ответить
Розум відсутній.Як скаже марафет,так і буде.Ще підтянуть пазітівних блохеріх і підорів барбершопних.Наріт не підведе .
01.06.2026 23:15 Ответить
...вова активно просуває наступника. Всім зєлєбобікам приготуватись "правильно" проголосувати...
01.06.2026 22:55 Ответить
 
 