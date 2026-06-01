Европа может быть участником мирного процесса, а не посредником, - Буданов

На данный момент Европа еще не определилась со своим представителем на мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Международного форума "Архитектура безопасности", передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Европа должна сформировать единую позицию

"Главный вопрос для меня – это кто будет представлять ее и какова будет позиция Европы. Ведь Европа – это и Испания, и Чехия, и Литва, и Германия, и Польша, и у всех у них, разумеется, будут немного разные взгляды на все это. А нужна единая позиция. На данный момент Европа так еще и не определилась", – сказал Буданов.

Он выразил надежду, что в ближайшее время Европа примет решение, кто от нее будет участвовать в переговорах.

В то же время Буданов отметил, что Европа может быть лишь участником мирного процесса, а не посредником.

Что предшествовало?

Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность при необходимости представлять интересы европейского блока в переговорном треке с Москвой.

В Европейском Союзе обсуждают возможное назначение специального переговорщика для участия в переговорном процессе по войне России против Украины. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель, Марио Драги, Александра Стубба и главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Также, по данным издания, на эту роль могут назначить министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

