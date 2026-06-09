Туск про формат E3: Польща не визнаватиме рішень про майбутнє України, які ухвалили без її участі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава відмовляється визнавати будь-які міжнародні домовленості щодо майбутнього України, якщо вони будуть ухвалені без її безпосередньої участі.

Про це він сказав на пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Таку заяву польський посадовець зробив після зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами країн формату E3 у Лондоні — прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном 7 червня.

Протест Варшави

За словами Туска, він уже провів розмову з чинним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом за підсумками лондонського саміту. Польський прем’єр прямо вказав Берліну, що його країна є "абсолютно необхідною ланкою" і ключовим безпековим хабом, без якого жодне реальне врегулювання неможливе.

"Я сказав, що з точки зору Польщі жодні домовленості, в яких Польща не бере участі, не будуть нами поважатися, тобто не будуть для нас обов’язковими", - попередив Туск.

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Реакція Італії

Туск заявив, що в понеділок також розмовляв з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка "не в захваті від існування такого формату, як E3".

За його словами, найближчими днями буде організовано зустріч у форматі "п'ятірки" –– до лідерів Британії, Франції та Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії.

Туск визнав наявність управлінського тупика в ЄС: "Коли є "трійка", то ми злі, й італійці злі. Коли є "пʼятірка", то іспанці кажуть: "Зачекайте, ми теж велика європейська країна". А коли збираються всі 27 країн ЄС, ухвалити швидке рішення через вимогу одностайності практично неможливо".

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"Ніхто не буде арбітром": спільний фронт проти Кремля

Попри серйозні процедурні розбіжності та роздратування діями великих європейських столиць, Туск закликав не трактувати цей конфлікт як послаблення антиросійської коаліції.

Він наголосив, що європейські країни мають бути вкрай обережними з будь-якими ідеями поспішного діалогу з Володимиром Путіним.

"Має бути цілком зрозуміло, що ніхто в Європі не буде виступати арбітром між Росією та Україною. У цій війні ми на боці України. Україна не може програти цю війну, а Росія не може її виграти", - резюмував Туск.

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