УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирні перемовини відносини України та Польщі
2 012 17

Туск про формат E3: Польща не визнаватиме рішень про майбутнє України, які ухвалили без її участі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава відмовляється визнавати будь-які міжнародні домовленості щодо майбутнього України, якщо вони будуть ухвалені без її безпосередньої участі.

Про це він сказав на пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, цитує Onet, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Таку заяву польський посадовець зробив після зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами країн формату E3 у Лондоні — прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном 7 червня.

Протест Варшави

За словами Туска, він уже провів розмову з чинним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом за підсумками лондонського саміту. Польський прем’єр прямо вказав Берліну, що його країна є "абсолютно необхідною ланкою" і ключовим безпековим хабом, без якого жодне реальне врегулювання неможливе.

"Я сказав, що з точки зору Польщі жодні домовленості, в яких Польща не бере участі, не будуть нами поважатися, тобто не будуть для нас обов’язковими", - попередив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск звинуватив Україну в "браку чутливості та історичного розуму" через скандал із підрозділом "Героїв УПА"

Реакція Італії

Туск заявив, що в понеділок також розмовляв з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, яка "не в захваті від існування такого формату, як E3".

За його словами, найближчими днями буде організовано зустріч у форматі "п'ятірки" –– до лідерів Британії, Франції та Німеччини доєднаються представники Польщі та Італії.

Туск визнав наявність управлінського тупика в ЄС: "Коли є "трійка", то ми злі, й італійці злі. Коли є "пʼятірка", то іспанці кажуть: "Зачекайте, ми теж велика європейська країна". А коли збираються всі 27 країн ЄС, ухвалити швидке рішення через вимогу одностайності практично неможливо".

Читайте також: Європа готова очолити переговори з Путіним щодо припинення війни, - Politico

"Ніхто не буде арбітром": спільний фронт проти Кремля

Попри серйозні процедурні розбіжності та роздратування діями великих європейських столиць, Туск закликав не трактувати цей конфлікт як послаблення антиросійської коаліції.

Він наголосив, що європейські країни мають бути вкрай обережними з будь-якими ідеями поспішного діалогу з Володимиром Путіним.

"Має бути цілком зрозуміло, що ніхто в Європі не буде виступати арбітром між Росією та Україною. У цій війні ми на боці України. Україна не може програти цю війну, а Росія не може її виграти", - резюмував Туск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямого діалогу: перш ніж емоції зруйнують солідарність

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) перемовини (3817) Польща (9343) Туск Дональд (685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а шо на польщу путін тоже напав? польша зайнята серйозною історичною археологією та пошуком ворога на ближніх кордонах.
показати весь коментар
09.06.2026 21:21 Відповісти
+6
В Смолєнську хай покопають гонорові.
показати весь коментар
09.06.2026 21:26 Відповісти
+5
Так ***** майже все керівництво Польщі заковбасив і шо, в рот води набрали...
показати весь коментар
09.06.2026 21:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо на польщу путін тоже напав? польша зайнята серйозною історичною археологією та пошуком ворога на ближніх кордонах.
показати весь коментар
09.06.2026 21:21 Відповісти
В Смолєнську хай покопають гонорові.
показати весь коментар
09.06.2026 21:26 Відповісти
Так ***** майже все керівництво Польщі заковбасив і шо, в рот води набрали...
показати весь коментар
09.06.2026 21:33 Відповісти
ТУСК ДАВНІЙ РАШИСТСЬКИ ПІДСВИНОК
показати весь коментар
09.06.2026 21:21 Відповісти
Почалась якась муть, до якої причетнний обкурений ішак.
показати весь коментар
09.06.2026 21:24 Відповісти
І чому Туск так боїться?
Нинішні кордони Польщі, включаючи приєднання колишніх німецьких територій на заході (так званих «Повернених земель») та втрату східних територій (Кресів), були визначені міжнародними угодами великих держав-союзників (США, Великої Британії та СРСР) на Ялтинській та Потсдамській конференціях у 1945 році.
показати весь коментар
09.06.2026 21:27 Відповісти
Ти ж сам кажеш шо одностайності в ЄС немає - для чого великі збіговиська? - шоб нічого не вирішити - чи шоб цілий рік вбалтувати одну країну?
показати весь коментар
09.06.2026 21:27 Відповісти
Польща вирішила скористуватись війною паРаши проти України ..як ницо
показати весь коментар
09.06.2026 21:28 Відповісти
шо??? і поляки тепер нам закони прийматимуть і даватимуть дозвіл на шлюб і всьо такоє?
показати весь коментар
09.06.2026 21:31 Відповісти
Всі негаразди В ВІДСУТНОСТІ НАОЇ ДИПЛОМАТІЇ Європа давно послалаб нас "за кораблем",але сама боїться путіна А зеленський взагалі не знає,що таке дипломатія інколи потрібно дипломатам працювати.а не президенту А в президента інколи язик випереджає мізги. Європейським політикам неподобається стиль поведінки наших чиновників,ле просто терплять це.
показати весь коментар
09.06.2026 21:33 Відповісти
тобі подобається стиль європейських рашистських сраколизів по відношенню до України...???
показати весь коментар
09.06.2026 21:36 Відповісти
Сидиш за бугром ,то і сиди.,тикає---воно.
показати весь коментар
09.06.2026 22:03 Відповісти
Перепрошую Ваше велике хамство."Отче наш" на Ти,а самовозвеличене хоче "ВИ"
показати весь коментар
09.06.2026 22:08 Відповісти
це те чого й домогався агент Буратіно - тепер Польща не наш надійний тил, яким вона була ще не так давно. У кремлі відкорковують шампанське, їхній клоун знов все зробив правильно - посаврив Україну з одним зі стратегічних партнерів, через якого йде біля 90% нашої військової допомоги. Наслідки того що при владі в Україні тупе промоскальське падло будуть виригуватися ще не одному поколінню українців, і це лише в тому випадку, якщо збережемо державу.
показати весь коментар
09.06.2026 21:34 Відповісти
Майже поскандалив з Англією,бо вони в себе познімали наші прапори Почав їх вичитувати. Все робить,щоб від нас відвернулись наші партнери---така домовленість з путіним невже він думає,що всі лохі--хотя багато таки лохи.
показати весь коментар
09.06.2026 22:07 Відповісти
Свята наша простота, так же думали Орбана не виберуть і все. Та ЄС сам буде виносити по одному Орбану кожного разу, гра в доброго та злого поліцейського. Не те що в ЄС не візьмуть,а після війни ще й забор поставлять.
показати весь коментар
09.06.2026 21:41 Відповісти
Польщу колись називали «гієною Європи», не гоже польським союзникам вертатися до цієї назви
показати весь коментар
09.06.2026 22:08 Відповісти
 
 