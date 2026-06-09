Туск о формате E3: Польша не будет признавать решения о будущем Украины, принятые без ее участия

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава отказывается признавать любые международные договоренности о будущем Украины, если они будут приняты без её непосредственного участия.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем, цитирует Onet, передает Цензор.НЕТ.

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Такое заявление польский чиновник сделал после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран формата E3 в Лондоне — премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 июня.

Протест Варшавы

По словам Туска, он уже провел беседу с действующим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по итогам лондонского саммита. Польский премьер прямо указал Берлину, что его страна является "абсолютно необходимым звеном" и ключевым хабом безопасности, без которого никакое реальное урегулирование невозможно.

"Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами уважаться, то есть не будут для нас обязательными", — предупредил Туск.

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Реакция Италии

Туск заявил, что в понедельник также разговаривал с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая "не в восторге от существования такого формата, как E3".

По его словам, в ближайшие дни будет организована встреча в формате "пятерки" – к лидерам Великобритании, Франции и Германии присоединятся представители Польши и Италии.

Туск признал наличие управленческого тупика в ЕС: "Когда есть "тройка", то мы злимся, и итальянцы злятся. Когда есть "пятерка", то испанцы говорят: "Подождите, мы тоже большая европейская страна". А когда собираются все 27 стран ЕС, принять быстрое решение из-за требования единодушия практически невозможно".

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"Никто не будет арбитром": общий фронт против Кремля

Несмотря на серьезные процедурные разногласия и раздражение действиями крупных европейских столиц, Туск призвал не трактовать этот конфликт как ослабление антироссийской коалиции.

Он подчеркнул, что европейские страны должны быть крайне осторожны с любыми идеями о поспешном диалоге с Владимиром Путиным.

"Должно быть совершенно ясно, что никто в Европе не будет выступать арбитром между Россией и Украиной. В этой войне мы на стороне Украины. Украина не может проиграть эту войну, а Россия не может ее выиграть", - резюмировал Туск.

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