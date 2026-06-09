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Новости Мирные переговоры Отношения Украины и Польши
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Туск о формате E3: Польша не будет признавать решения о будущем Украины, принятые без ее участия

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава отказывается признавать любые международные договоренности о будущем Украины, если они будут приняты без её непосредственного участия.

Об этом он сказал на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем, цитирует Onet, передает Цензор.НЕТ.

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Такое заявление польский чиновник сделал после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран формата E3 в Лондоне — премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 июня.

Протест Варшавы

По словам Туска, он уже провел беседу с действующим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по итогам лондонского саммита. Польский премьер прямо указал Берлину, что его страна является "абсолютно необходимым звеном" и ключевым хабом безопасности, без которого никакое реальное урегулирование невозможно.

"Я сказал, что с точки зрения Польши никакие договоренности, в которых Польша не участвует, не будут нами уважаться, то есть не будут для нас обязательными", — предупредил Туск.

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Реакция Италии

Туск заявил, что в понедельник также разговаривал с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая "не в восторге от существования такого формата, как E3".

По его словам, в ближайшие дни будет организована встреча в формате "пятерки" – к лидерам Великобритании, Франции и Германии присоединятся представители Польши и Италии.

Туск признал наличие управленческого тупика в ЕС: "Когда есть "тройка", то мы злимся, и итальянцы злятся. Когда есть "пятерка", то испанцы говорят: "Подождите, мы тоже большая европейская страна". А когда собираются все 27 стран ЕС, принять быстрое решение из-за требования единодушия практически невозможно".

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"Никто не будет арбитром": общий фронт против Кремля

Несмотря на серьезные процедурные разногласия и раздражение действиями крупных европейских столиц, Туск призвал не трактовать этот конфликт как ослабление антироссийской коалиции.

Он подчеркнул, что европейские страны должны быть крайне осторожны с любыми идеями о поспешном диалоге с Владимиром Путиным.

"Должно быть совершенно ясно, что никто в Европе не будет выступать арбитром между Россией и Украиной. В этой войне мы на стороне Украины. Украина не может проиграть эту войну, а Россия не может ее выиграть", - резюмировал Туск.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) переговоры (5824) Польша (9075) Туск Дональд (893)
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Топ комментарии
+3
а шо на польщу путін тоже напав? польша зайнята серйозною історичною археологією та пошуком ворога на ближніх кордонах.
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09.06.2026 21:21 Ответить
+1
ТУСК ДАВНІЙ РАШИСТСЬКИ ПІДСВИНОК
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09.06.2026 21:21 Ответить
+1
Почалась якась муть, до якої причетнний обкурений ішак.
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09.06.2026 21:24 Ответить
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а шо на польщу путін тоже напав? польша зайнята серйозною історичною археологією та пошуком ворога на ближніх кордонах.
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09.06.2026 21:21 Ответить
В Смолєнську хай покопають гонорові.
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09.06.2026 21:26 Ответить
Так ***** майже все керівництво Польщі заковбасив і шо, в рот води набрали...
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09.06.2026 21:33 Ответить
ТУСК ДАВНІЙ РАШИСТСЬКИ ПІДСВИНОК
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09.06.2026 21:21 Ответить
Почалась якась муть, до якої причетнний обкурений ішак.
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09.06.2026 21:24 Ответить
І чому Туск так боїться?
Нинішні кордони Польщі, включаючи приєднання колишніх німецьких територій на заході (так званих «Повернених земель») та втрату східних територій (Кресів), були визначені міжнародними угодами великих держав-союзників (США, Великої Британії та СРСР) на Ялтинській та Потсдамській конференціях у 1945 році.
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09.06.2026 21:27 Ответить
Ти ж сам кажеш шо одностайності в ЄС немає - для чого великі збіговиська? - шоб нічого не вирішити - чи шоб цілий рік вбалтувати одну країну?
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09.06.2026 21:27 Ответить
Польща вирішила скористуватись війною паРаши проти України ..як ницо
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09.06.2026 21:28 Ответить
шо??? і поляки тепер нам закони прийматимуть і даватимуть дозвіл на шлюб і всьо такоє?
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09.06.2026 21:31 Ответить
Всі негаразди В ВІДСУТНОСТІ НАОЇ ДИПЛОМАТІЇ Європа давно послалаб нас "за кораблем",але сама боїться путіна А зеленський взагалі не знає,що таке дипломатія інколи потрібно дипломатам працювати.а не президенту А в президента інколи язик випереджає мізги. Європейським політикам неподобається стиль поведінки наших чиновників,ле просто терплять це.
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09.06.2026 21:33 Ответить
тобі подобається стиль європейських рашистських сраколизів по відношенню до України...???
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09.06.2026 21:36 Ответить
це те чого й домогався агент Буратіно - тепер Польща не наш надійний тил, яким вона була ще не так давно. У кремлі відкорковують шампанське, їхній клоун знов все зробив правильно - посаврив Україну з одним зі стратегічних партнерів, через якого йде біля 90% нашої військової допомоги. Наслідки того що при владі в Україні тупе промоскальське падло будуть виригуватися ще не одному поколінню українців, і це лише в тому випадку, якщо збережемо державу.
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09.06.2026 21:34 Ответить
 
 