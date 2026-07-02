Трамп прагне мирної угоди між Україною та РФ після масованого обстрілу Києва, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп прагне покласти край "безглуздим вбивствам" та виступає за негайне укладення мирної угоди між Україною та Росією.
Про це повідомив кореспондент агентства France-Presse з посиланням на представника в адміністрації американського лідера у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Вашингтона: оптимізм щодо угоди
Адміністрація Трампа відреагувала на одну з наймасованіших ракетно-дронових атак РФ по Києву закликом до якнайшвидшого підписання мирного договору між воюючими сторонами.
"Президент Трамп має гуманне серце і прагне, щоб ця війна завершилася, аби припинилися безглузді вбивства. Президент та його команда доклали чимало зусиль, аби покласти край війні між Росією та Україною, і він залишається оптимістичним щодо того, що ми врешті досягнемо мирної угоди", - заявили у Білому домі.
Масований обстріл Києва 2 липня
- За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 липня війська РФ запустили по Україні 496 БпЛА різних типів і 74 ракети — повітряного, наземного й морського базування різних типів.
- Основним напрямком удару був Київ. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони.
- Унаслідок обстрілу пошкоджено й частково зруйновано багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі. Загалом постраждали понад 130 будинків.
- Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
- Раніше нічну російську атаку по Києву засудили прем’єр Великої Британії, МЗС Німеччини та Франції, головна дипломатка ЄС, президент Румунії, генсек ООН тощо.
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А вимагає "примирення" , тобі всі злочини рашистам Україна має "пробачити"???
Пздц гниль повна та дно.