Трамп прагне мирної угоди між Україною та РФ після масованого обстрілу Києва, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп прагне покласти край "безглуздим вбивствам" та виступає за негайне укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Про це повідомив кореспондент агентства France-Presse з посиланням на представника в адміністрації американського лідера у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція Вашингтона: оптимізм щодо угоди

Адміністрація Трампа відреагувала на одну з наймасованіших ракетно-дронових атак РФ по Києву закликом до якнайшвидшого підписання мирного договору між воюючими сторонами.

"Президент Трамп має гуманне серце і прагне, щоб ця війна завершилася, аби припинилися безглузді вбивства. Президент та його команда доклали чимало зусиль, аби покласти край війні між Росією та Україною, і він залишається оптимістичним щодо того, що ми врешті досягнемо мирної угоди", - заявили у Білому домі.

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Масований обстріл Києва 2 липня

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 липня війська РФ запустили по Україні 496 БпЛА різних типів і 74 ракети — повітряного, наземного й морського базування різних типів.

Основним напрямком удару був Київ. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони.

Унаслідок обстрілу пошкоджено й частково зруйновано багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі. Загалом постраждали понад 130 будинків.

Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Раніше нічну російську атаку по Києву засудили прем’єр Великої Британії, МЗС Німеччини та Франції, головна дипломатка ЄС, президент Румунії, генсек ООН тощо.

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