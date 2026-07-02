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Новости Трамп о войне в Украине Обстрелы Киева
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Трамп стремится к мирному соглашению между Украиной и РФ после массированного обстрела Киева, - Белый дом

трамп

Президент США Дональд Трамп стремится положить конец "бессмысленным убийствам" и выступает за немедленное заключение мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом сообщил корреспондент агентства France-Presse со ссылкой на представителя администрации американского лидера в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

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Позиция Вашингтона: оптимизм в отношении соглашения

Администрация Трампа отреагировала на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак РФ по Киеву призывом к скорейшему подписанию мирного договора между воюющими сторонами.

"Президент Трамп обладает гуманным сердцем и стремится к тому, чтобы эта война закончилась, чтобы прекратились бессмысленные убийства. Президент и его команда приложили немало усилий, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, и он остается оптимистичным в отношении того, что мы в конце концов достигнем мирного соглашения", — заявили в Белом доме.

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Массированный обстрел Киева 2 июля

  • По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июля войска РФ запустили по Украине 496 БПЛА различных типов и 74 ракеты — воздушного, наземного и морского базирования различных типов.
  • Основным направлением удара был Киев. Под атакой оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы.
  • В результате обстрела были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили. Всего пострадали более 130 домов.
  • Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
  • Ранее ночную российскую атаку на Киев осудили премьер-министр Великобритании, МИД Германии и Франции, верховная дипломатка ЕС, президент Румынии, генсек ООН и другие.

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Топ комментарии
+19
в Ірані побідив? побідун херов
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02.07.2026 21:50 Ответить
+14
Тобто президент США не вимагає покарання режим військових злочинців та терористів які захопили владу на рф???
А вимагає "примирення" , тобі всі злочини рашистам Україна має "пробачити"???
Пздц гниль повна та дно.
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02.07.2026 21:59 Ответить
+13
Победятел
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02.07.2026 21:51 Ответить

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