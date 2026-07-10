"На колени, г#ндон": як проходили слідчі дії СБУ у заступника директора "Української бронетехніки". ВIДЕО

У заступника директора "Української бронетехніки" після обшуку СБУ зафіксували струс мозку. Компанія закликала СБУ та ДБР провести об'єктивне розслідування.

Відео оприлюднили у компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На колени, г*ндон бл*дь!" З цими словами співробітники СБУ, наставляють на нашого колегу зброю, б’ють по ногах та надягають кайданки. Затягують його у вбиральню, кидають на підлогу та починають бити по голові. Потім ведуть до вітальні, де нарешті один з них представляється та вмикає камеру – починається запис "слідчої дії".

Пізніше нашого колегу госпіталізують, а СБУ у прес-релізі повідомить, що під час слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось і зауважень не надходило", - наголосили в "Українській бронетехніці".

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Також там розповіли, що заступник генерального директора ТОВ "Українська бронетехніка" Максим Полив’яний - офіцер запасу.

"49 років, живе один, піклується про літніх батьків. 23 роки працює в оборонному секторі. З початку повномасштабного вторгнення він підготував та виконав понад 150 державних контрактів, за якими наші захисники отримали тисячі тон боєприпасів, озброєння, бронетехніку та дрони.

Він не наркодилер, не шпигун та не вбивця. Не існує жодного пояснення, чому до нього вламуються одразу 9 (!) російськомовних співробітників СБУ, які вдаються до погроз зброєю, використання кайданок та тортур", - наголосили там.

Полив'яний розповів, що просив забезпечити йому скористатися допомогою адвоката, але прохання лише викликало сміх у силовиків.

"Троє осіб силоміць завели мене до вбиральні, повалили на підлогу та почали завдавати мені ударів по голові, тулубу та ногах. Вони били мене, погрожували та принизливо ображали. Мені було настільки боляче, що я навіть не міг підняти голову, не кажучи про можливість виконувати їх вимоги. Пізніше я почав відчувати сильний головний біль, запаморочення та нудоту. Я був вимушений викликати бригаду швидкої допомоги", - зазначив він.

Згодом у лікарні в Полив'яного діагностували струс мозку.

"Українська бронетехніка" вимагає від ДБР та СБУ об’єктивного та неупередженого розслідування.

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"9 осіб не мають права ганьбити лави СБУ та насаджувати "руський мир". Слідчі намагаються пояснити обшуки постачанням нібито неякісних чи застарілих гранатометів. Це неправда та маніпуляція: Агенція оборонних закупівель за поданням Генштабу оголосило про закупівлю одноразових гранатометів; наше підприємство конкурувало з багатьма іншими постачальниками, запропонувало декілька альтернативних виробів, Державний замовник обрав найдешевші – чеські одноразові гранатомети, яких раніше було поставлено десятки тисяч.

Завод країни НАТО надав всі сертифікати якості та походження. Гранатомети виїхали з чеського виробництва з заводським пломбами – і з цими ж пломбами ми їх привезли до військових частин. Офіційні підтвердження заводу-виробника вже направлялися до Служби безпеки України та до Офісу Генерального прокурора України. 114 стаття притягується навмисно для залякування та тиску, правові підстави такої кваліфікації відсутні.

Наше підприємство звертається до дипломатичних місій іноземних країн, правозахисних організацій та до свідомого українського суспільства: право на гідність однієї окремої людини є основою гідності всієї нації", - підсумували там.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки жорстоко побили у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.

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