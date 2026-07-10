Как проходили следственные действия СБУ у заместителя директора "Украинской бронетехники". ВИДЕО

У заместителя директора компании "Украинская бронетехника" после обыска СБУ диагностировали сотрясение мозга. Компания призвала СБУ и ГБР провести объективное расследование.

Видео обнародовала сама компания, передает Цензор.НЕТ.

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"На колени, г*ндон бл*дь!" С этими словами сотрудники СБУ направляют на нашего коллегу оружие, бьют по ногам и надевают наручники. Затаскивают его в туалет, бросают на пол и начинают бить по голове. Затем ведут в гостиную, где наконец один из них представляется и включает камеру — начинается запись "следственного действия".

Позже нашего коллегу госпитализируют, а СБУ в пресс-релизе сообщит, что во время следственных действий к никому физическое насилие не применялось и замечаний не поступало", — подчеркнули в "Украинской бронетехнике".

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Также там рассказали, что заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Максим Поливяный — офицер запаса.

"49 лет, живет один, заботится о пожилых родителях. 23 года работает в оборонном секторе. С начала полномасштабного вторжения он подготовил и выполнил более 150 государственных контрактов, по которым наши защитники получили тысячи тонн боеприпасов, вооружения, бронетехники и дронов.

Он не наркодилер, не шпион и не убийца. Не существует ни одного объяснения, почему к нему ворвались сразу 9 (!) русскоязычных сотрудников СБУ, которые прибегают к угрозам оружием, использованию наручников и пыткам", — подчеркнули там.

Поливяный рассказал, что просил предоставить ему возможность воспользоваться помощью адвоката, но его просьба лишь вызвала смех у силовиков.

"Трое человек силой затащили меня в туалет, повалили на пол и начали наносить мне удары по голове, туловищу и ногам. Они избивали меня, угрожали и унизительно оскорбляли. Мне было настолько больно, что я даже не мог поднять голову, не говоря уже о возможности выполнить их требования. Позже я начал испытывать сильную головную боль, головокружение и тошноту. Я был вынужден вызвать бригаду скорой помощи", — отметил он.

Впоследствии в больнице у Поливьяного диагностировали сотрясение мозга.

"Украинская бронетехника" требует от ГБР и СБУ объективного и беспристрастного расследования.

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"9 человек не имеют права порочить ряды СБУ и насаждать "русский мир". Следователи пытаются объяснить обыски поставками якобы некачественных или устаревших гранатометов. Это неправда и манипуляция: Агентство оборонных закупок по представлению Генштаба объявило о закупке одноразовых гранатометов; наше предприятие конкурировало со многими другими поставщиками, предложило несколько альтернативных моделей, государственный заказчик выбрал самые дешевые — чешские одноразовые гранатометы, которых ранее было поставлено десятки тысяч.

Завод страны-члена НАТО предоставил все сертификаты качества и происхождения. Гранатометы выехали с чешского завода с заводскими пломбами — и с этими же пломбами мы их доставили в воинские части. Официальные подтверждения завода-производителя уже были направлены в Службу безопасности Украины и в Офис Генерального прокурора Украины. Статья 114 применяется умышленно с целью запугивания и давления, правовые основания для такой квалификации отсутствуют.

Наше предприятие обращается к дипломатическим миссиям иностранных государств, правозащитным организациям и к сознательному украинскому обществу: право на достоинство одного отдельного человека является основой достоинства всей нации", — подытожили там.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.

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