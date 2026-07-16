Ми припустилися помилки, не обговоривши із суспільством перший етап трансформації війська, - Федоров

Під час запуску першого етапу трансформації війська й зміни у сфері мобілізації влада припустилася помилки, не обговоривши це питання із суспільством, військовими, експертами та народними депутатами.

Про це заявив ексміністр оборони Михайло Федоров під час брифінгу щодо підсумків роботи на посаді міністра оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Найперше, що потрібно зробити, - поговорити із суспільством

"Я вважав, що ми наче досвідчені члени уряду, реформ багато запустили, але ми допустили велику помилку: ми не поспілкувалися з українським народом в обличчі депутатів, самого українського народу, експертних груп та військових, коли робили перший етап трансформації війська й пропонували контракти. Я розумію одне: той чи інший міністр робитиме наступний етап пропозицій по мобілізації, перше, що потрібно зробити, поговорити із суспільством відкрито, опублікувати візію, зібрати різні групи, поговорити з депутатами у регіонах, окремо зібрати всіх керівників ТЦК, із поліцією. Зі всіма потрібно поговорити і сформувати новий суспільний договір щодо реформи", - зазначив Федоров.

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Він наголосив, що в питанні мобілізації йдеться не про ТЦК безпосередньо, а про підходи в мобілізації.

Стосовно того, як саме президент бачить мобілізацію в Україні, ексміністр оборони відповів: "Потрібно, щоби президент сам відповів на це питання".

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Що передувало?

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Железняк закликав провести консультації щодо кандидатури нового міністра оборони. Стефанчук погодився.

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