Мы допустили ошибку, не обсудив с обществом первый этап трансформации армии, - Федоров
При запуске первого этапа трансформации вооруженных сил и реформы в сфере мобилизации власти допустили ошибку, не обсудив этот вопрос с обществом, военными, экспертами и народными депутатами.
Об этом заявил экс-министр обороны Михаил Федоров во время брифинга по итогам работы на посту министра обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Первое, что нужно сделать, — поговорить с обществом
"Я считал, что мы, как опытные члены правительства, запустили много реформ, но мы допустили большую ошибку: мы не пообщались с украинским народом в лице депутатов, самого украинского народа, экспертных групп и военных, когда проводили первый этап трансформации армии и предлагали контракты. Я понимаю одно: тот или иной министр будет разрабатывать следующий этап предложений по мобилизации, и первое, что нужно сделать, — открыто поговорить с обществом, обнародовать концепцию, собрать различные группы, поговорить с депутатами в регионах, отдельно собрать всех руководителей ТЦК, с полицией. Со всеми нужно поговорить и сформировать новый общественный договор о реформе", — отметил Федоров.
Он подчеркнул, что в вопросе мобилизации речь идет не о ТЦК непосредственно, а о подходах к мобилизации.
Что касается того, как именно президент видит мобилизацию в Украине, экс-министр обороны ответил: "Нужно, чтобы президент сам ответил на этот вопрос".
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- Железняк призвал провести консультации по поводу кандидатуры нового министра обороны. Стефанчук согласился.
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п*здуй до міжнародних корпорацій рабом, за ситний хавчік!!!
ти ж падло привів цей зелений юдо кагал до влади!!!
не вдалося засрати пустий мозок гундосого поца, як сирському?
2+2= хєр його знає......
аби зе!поцу сподобатися!