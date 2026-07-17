Сьогодні буде рішення щодо призначення Хмари в.о. міністра оборони, - ОП

Сьогодні, 17 липня, у другій половині дня очікується рішення щодо призначення Євгенія Хмари виконувачем обов’язків міністра оборони України.

Про це повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

"По Хмарі: у другій половині дня будуть рішення по цьому... Бо головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий", – зазначив Литвин.

Також він повідомив про майбутні кадрові зміни серед заступників міністра закордонних справ.

"Сибіга вже був сьогодні у президента, будуть ще зміни серед заступників МЗС, вони обговорили подальшу роботу", – розповів радник.

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Що передувало

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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