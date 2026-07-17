Сегодня будет принято решение о назначении Хмары и.о. министра обороны, - ОП

Сегодня, 17 июля, во второй половине дня ожидается решение о назначении Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны Украины.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"По поводу Хмары: во второй половине дня будут приняты решения по этому вопросу... Потому что главное, что сейчас определяет ход событий, - это дальность стрельбы и минометные удары, а Хмара в этом очень силен", - отметил Литвин.

Также он сообщил о предстоящих кадровых изменениях среди заместителей министра иностранных дел.

"Сибига уже был сегодня у президента, будут еще изменения среди заместителей МИД, они обсудили дальнейшую работу", - рассказал советник.

Читайте также: Хмара будет контролировать дальнобойные операции, – Зеленский объяснил выбор и.о. министра обороны

Что предшествовало

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не может "поручать" кому-то стать министром обороны. Это делает Рада, а и.о. назначает Кабмин, - Железняк. ВИДЕО