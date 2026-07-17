Сегодня будет принято решение о назначении Хмары и.о. министра обороны, - ОП
Сегодня, 17 июля, во второй половине дня ожидается решение о назначении Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны Украины.
Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
"По поводу Хмары: во второй половине дня будут приняты решения по этому вопросу... Потому что главное, что сейчас определяет ход событий, - это дальность стрельбы и минометные удары, а Хмара в этом очень силен", - отметил Литвин.
Также он сообщил о предстоящих кадровых изменениях среди заместителей министра иностранных дел.
"Сибига уже был сегодня у президента, будут еще изменения среди заместителей МИД, они обсудили дальнейшую работу", - рассказал советник.
Что предшествовало
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко - действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
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