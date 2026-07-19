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Війська РФ ударили по Ізюму: 17 поранених, серед них - 1-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 19 липня ворог атакував із застосуванням БпЛА Ізюм Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Спершу він інформував про 8 постраждалих.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Ізюму зростає.
Серед поранених - дитина
Наразі 13 людей потребують допомоги лікарів. Серед постраждалих 1-річний хлопчик.
Всім надається медична допомога.
Оновлена інформація
За даними ОВА, влучання зафіксовано в п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста.
На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик.
Усім надається допомога.
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