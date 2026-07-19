Війська РФ ударили по Ізюму: 17 поранених, серед них - 1-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 19 липня ворог атакував із застосуванням БпЛА Ізюм Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.





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Перші деталі

Спершу він інформував про 8 постраждалих.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Ізюму зростає.

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Серед поранених - дитина

Наразі 13 людей потребують допомоги лікарів. Серед постраждалих 1-річний хлопчик.

Всім надається медична допомога.

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Оновлена інформація

За даними ОВА, влучання зафіксовано в п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста.



На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик.

Усім надається допомога.















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