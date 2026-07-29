Туск повідомив деталі зустрічі із Зеленським у Польщі

Президент України Володимир Зеленський поінформував прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про свій візит до Вашингтона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Дональда Туска у мережі X.

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Зустріч у Любліні та переговори у США

Глава польського уряду та український президент зустрілися у Любліні у середу. Це сталося під час повернення Зеленського до України після візиту до США.

У Вашингтоні президент України проводив зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом та сенаторами.

Зеленський поінформував Туска про перебіг цих переговорів.

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Окрім цього, сторони обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку Києва у боротьбі з російським агресором.

"Зеленський поінформував Туска про перебіг переговорів у Вашингтоні", – зазначив прем’єр Польщі.

За даними польських ЗМІ, зустріч тривала близько години. Після її завершення лідери не проводили пресконференцію.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що візит посланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва можливий упродовж двох тижнів.

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