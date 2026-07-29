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Новости Встреча Зеленского с Туском
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Туск сообщил подробности встречи с Зеленским в Польше

Туск о встрече с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о своём визите в Вашингтон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Дональда Туска в сети X.

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Встреча в Люблине и переговоры в США

Глава польского правительства и украинский президент встретились в Люблине в среду. Это произошло во время возвращения Зеленского в Украину после визита в США.

В Вашингтоне президент Украины проводил встречи с американским лидером Дональдом Трампом и сенаторами.

Зеленский проинформировал Туска о ходе этих переговоров.

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Кроме того, стороны обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничество в сфере противоракетной обороны и поддержку Киева в борьбе с российским агрессором.

"Зеленский проинформировал Туска о ходе переговоров в Вашингтоне", — отметил премьер-министр Польши.

По данным польских СМИ, встреча длилась около часа. По ее завершении лидеры не проводили пресс-конференцию.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что визит представителей Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

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