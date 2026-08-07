40-денна операція ударів по РФ - це більше політична заява, сподіватися на швидкі результати не варто, - Глушко

40-денна операція впливу на Росію є частиною довгострокової стратегії України із завдання асиметричних ударів, а не окремою кампанією.

Про це заявив засновник спільноти "Кіберборошно" Вадим Глушко в ефірі журналістки Ірини Ромалійської на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За ці 40 днів не може обирати тільки удари Служби безпеки. Завдавали ударів і Сили спецоперацій, і Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки. Це комплексна робота різних служб. Я б не прив'язував до 40 днів. Це постійна стратегія, яку ми ведемо вже тривалий час, що ми маємо вести асиметричні дії, завдавати ударів та примушувати Росію до миру", - пояснив він.

За словами Глушка, Україна нарощує не кількість, а якість ударів.

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"Основним вектором удару є нафтопромисловий комплекс, хоча всі звертають увагу на WildBerries, але НПЗ ми не припиняємо бити. Якщо раніше ми раділи, що влучили поруч з естакадою якоїсь установки, то зараз один удар може принести ураження 2-3 установок, що фактично зупиняє заводи", - наголосив експерт.

Він оцінює заяву про 40-денну операцію як більше політичну заяву.

"Ми і до цього били по Росії, і зараз продовжуємо це робити. Але за 40 днів ми не можемо змінити думку росіян про те, що вони хочуть воювати. Це затяжна війна, щоб примусити росіян потрібно вести стратегічну роботу. І суспільству, і військово-політичному керівництву не сподіватися на швидкі результати. Ми 5 років воюємо та намагаємось Росію примусити до миру, і за 40 днів вирішили щось кардинально змінити", - підсумував Глушко.

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40-денна операція