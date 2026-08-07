40-дневная операция ударов по РФ - это скорее политическое заявление, надеяться на быстрые результаты не стоит, - Глушко
40-дневная операция по оказанию давления на Россию является частью долгосрочной стратегии Украины по нанесению асимметричных ударов, а не отдельной кампанией.
Об этом заявил основатель сообщества "Киберборошно" Вадим Глушко в эфире журналистки Ирины Ромалийской, сообщает Цензор.НЕТ.
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"За эти 40 дней удары наносили не только Служба безопасности. Удары наносили и Силы спецопераций, и Силы беспилотных систем, и Главное управление разведки. Это комплексная работа различных служб. Я бы не привязывал это к 40 дням. Это постоянная стратегия, которую мы проводим уже длительное время, — вести асимметричные действия, наносить удары и принуждать Россию к миру", — пояснил он.
По словам Глушко, Украина наращивает не количество, а качество ударов.
"Основным вектором удара является нефтепромышленный комплекс, хотя все обращают внимание на WildBerries, но НПЗ мы не перестаем атаковать. Если раньше мы радовались, что попали рядом с эстакадой какой-то установки, то сейчас один удар может привести к поражению 2–3 установок, что фактически останавливает заводы", — подчеркнул эксперт.
Он оценивает заявление о 40-дневной операции как скорее политическое заявление.
"Мы и до этого наносили удары по России, и сейчас продолжаем это делать. Но за 40 дней мы не можем изменить мнение россиян о том, что они хотят воевать. Это затяжная война, чтобы заставить россиян, нужно вести стратегическую работу. И обществу, и военно-политическому руководству не стоит надеяться на быстрые результаты. Мы 5 лет воюем и пытаемся заставить Россию пойти на мир, и за 40 дней решили что-то кардинально изменить", — подытожил Глушко.
40-дневная операция
- Напомним, 25 июня 2026 года президент Зеленский после доклада временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмары официально утвердил план 40-дневной операции воздействия на Россию.
- Впоследствии СБУ подвела итоги 40-дневной операции. Более 100 стратегических объектов и почти 5 тысяч ликвидированных оккупантов.
- Глава ОП Буданов заявил, что операция по принуждению России к миру будет продолжаться.
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