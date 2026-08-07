Ексдержсекретар МЗС Баньков вийшов із СІЗО після внесення застави 10 млн грн

За колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ Олександра Банькова з Луганщини внесли заставу у розмірі 10 млн грн, після чого він вийшов із СІЗО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі представниці пресслужби Вищого антикорупційного суду для "Укрінформу".

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Рішення суду та вихід із СІЗО

За словами представниці суду, заставу внесли у повному обсязі.

"За колишнього секретаря Міністерства закордонних справ внесли заставу розміром 10 млн грн, і він вийшов із СІЗО", – повідомила вона.

Також уточнено, що підозрюваний залишив СІЗО 3 серпня, у день, коли суд обрав йому запобіжний захід.

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У чому підозрюють експосадовця

За даними слідства, 27 липня правоохоронні органи повідомили про підозру учасникам організованої групи, яку очолював колишній держсекретар МЗС.

Його підозрюють у заволодінні коштами іноземних громадян і донорів, що були призначені для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Слідство встановило, що до групи входили також колишній керівник апарату МЗС, засновник громадської організації та бухгалтерка.

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За версією слідства, посадовець переконував донорів і працівників дипломатичних установ перераховувати кошти на рахунок підконтрольної організації. Ці гроші мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.

Правоохоронці зазначають, що надалі кошти переводилися на рахунки підконтрольних підприємців і компаній, після чого їх виводили у готівку через конвертаційні центри.

Отримані кошти використовували для особистого збагачення учасників схеми.

Загальна сума легалізованих коштів, за даними слідства, перевищує 37 млн грн.

Суд розглядав питання запобіжного заходу протягом кількох засідань. Прокурор просив тримання під вартою із заставою у 15 млн грн, тоді як захист наполягав на більш м’якому заході.

У результаті суд частково задовольнив клопотання та зменшив суму застави до 10 млн грн.

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