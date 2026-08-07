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Новости Хищение средств
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Экс-госсекретарь МИД Баньков вышел из СИЗО после внесения залога в размере 10 млн грн

Бывшего сотрудника МИД из Луганской области Банькова взяли под стражу по делу о хищении 37 млн грн

За бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Александра Банькова из Луганской области внесли залог в размере 10 млн грн, после чего он вышел из СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии представительницы пресс-службы Высшего антикоррупционного суда для "Укринформа".

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Решение суда и выход из СИЗО

По словам представительницы суда, залог внесли в полном объеме.

"За бывшего секретаря Министерства иностранных дел внесли залог в размере 10 млн грн, и он вышел из СИЗО", — сообщила она.

Также уточняется, что подозреваемый покинул СИЗО 3 августа, в день, когда суд избрал ему меру пресечения.

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В чем подозревают экс-чиновника

По данным следствия, 27 июля правоохранительные органы сообщили о подозрении участникам организованной группы, которую возглавлял бывший госсекретарь МИД.

Его подозревают в присвоении средств иностранных граждан и доноров, которые были предназначены для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.

Следствие установило, что в группу входили также бывший руководитель аппарата МИД, основатель общественной организации и бухгалтер.

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По версии следствия, чиновник убеждал доноров и сотрудников дипломатических учреждений перечислять средства на счет подконтрольной организации. Эти деньги имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.

Правоохранители отмечают, что в дальнейшем средства переводились на счета подконтрольных предпринимателей и компаний, после чего их обналичивали через конвертационные центры.

Полученные средства использовались для личного обогащения участников схемы.

Общая сумма легализованных средств, по данным следствия, превышает 37 млн грн.

Суд рассматривал вопрос о мере пресечения в течение нескольких заседаний. Прокурор просил о содержании под стражей с залогом в 15 млн грн, тогда как защита настаивала на более мягкой мере.

Как следствие, суд частично удовлетворил ходатайство и уменьшил сумму залога до 10 млн грн.

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Автор: 

залог (619) МИД (7305) суд (25451) Антикоррупционный суд (1472)
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Топ комментарии
+15
Задача для третьго класу.
Казнокрад вкрав мільярд гривень в держави під час війни. Слідство доказало тільки 37 мільйонів вкрадених коштів. Прокурор запросив суму застави тільки 15млн з гарантовано вкрадених 37млн. Суд зменшив заставу з 15 до 5 млн. Питання: Скільки грошей отримав слідчий, прокурор і суддя щоб випустити казнокрада на волю?
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07.08.2026 19:42 Ответить
+14
ЗЕправосуддя "бореться " з ЗЕкорупцією ))
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07.08.2026 19:28 Ответить
+9
Ну що ви прикопалися до звичайної людини? 10 лямів туди, 10 сюди.
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07.08.2026 19:27 Ответить

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