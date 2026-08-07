Экс-госсекретарь МИД Баньков вышел из СИЗО после внесения залога в размере 10 млн грн
За бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Александра Банькова из Луганской области внесли залог в размере 10 млн грн, после чего он вышел из СИЗО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии представительницы пресс-службы Высшего антикоррупционного суда для "Укринформа".
Решение суда и выход из СИЗО
По словам представительницы суда, залог внесли в полном объеме.
"За бывшего секретаря Министерства иностранных дел внесли залог в размере 10 млн грн, и он вышел из СИЗО", — сообщила она.
Также уточняется, что подозреваемый покинул СИЗО 3 августа, в день, когда суд избрал ему меру пресечения.
В чем подозревают экс-чиновника
По данным следствия, 27 июля правоохранительные органы сообщили о подозрении участникам организованной группы, которую возглавлял бывший госсекретарь МИД.
Его подозревают в присвоении средств иностранных граждан и доноров, которые были предназначены для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.
Следствие установило, что в группу входили также бывший руководитель аппарата МИД, основатель общественной организации и бухгалтер.
По версии следствия, чиновник убеждал доноров и сотрудников дипломатических учреждений перечислять средства на счет подконтрольной организации. Эти деньги имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.
Правоохранители отмечают, что в дальнейшем средства переводились на счета подконтрольных предпринимателей и компаний, после чего их обналичивали через конвертационные центры.
Полученные средства использовались для личного обогащения участников схемы.
Общая сумма легализованных средств, по данным следствия, превышает 37 млн грн.
Суд рассматривал вопрос о мере пресечения в течение нескольких заседаний. Прокурор просил о содержании под стражей с залогом в 15 млн грн, тогда как защита настаивала на более мягкой мере.
Как следствие, суд частично удовлетворил ходатайство и уменьшил сумму залога до 10 млн грн.
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