Экс-госсекретарь МИД Баньков вышел из СИЗО после внесения залога в размере 10 млн грн

За бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Александра Банькова из Луганской области внесли залог в размере 10 млн грн, после чего он вышел из СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии представительницы пресс-службы Высшего антикоррупционного суда для "Укринформа".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение суда и выход из СИЗО

По словам представительницы суда, залог внесли в полном объеме.

"За бывшего секретаря Министерства иностранных дел внесли залог в размере 10 млн грн, и он вышел из СИЗО", — сообщила она.

Также уточняется, что подозреваемый покинул СИЗО 3 августа, в день, когда суд избрал ему меру пресечения.

Читайте также: Стефанишину избрали меру пресечения: залог 6 млн грн. ВИДЕО

В чем подозревают экс-чиновника

По данным следствия, 27 июля правоохранительные органы сообщили о подозрении участникам организованной группы, которую возглавлял бывший госсекретарь МИД.

Его подозревают в присвоении средств иностранных граждан и доноров, которые были предназначены для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.

Следствие установило, что в группу входили также бывший руководитель аппарата МИД, основатель общественной организации и бухгалтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хищение более 150 млн грн у Нацгвардии: ВАКС избрал меры пресечения шестерым подозреваемым

По версии следствия, чиновник убеждал доноров и сотрудников дипломатических учреждений перечислять средства на счет подконтрольной организации. Эти деньги имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД.

Правоохранители отмечают, что в дальнейшем средства переводились на счета подконтрольных предпринимателей и компаний, после чего их обналичивали через конвертационные центры.

Полученные средства использовались для личного обогащения участников схемы.

Общая сумма легализованных средств, по данным следствия, превышает 37 млн грн.

Суд рассматривал вопрос о мере пресечения в течение нескольких заседаний. Прокурор просил о содержании под стражей с залогом в 15 млн грн, тогда как защита настаивала на более мягкой мере.

Как следствие, суд частично удовлетворил ходатайство и уменьшил сумму залога до 10 млн грн.

Читайте также: 10 лет тюрьмы: командир роты продал благотворительное средство РЭБ за 180 тысяч гривен, — прокуратура