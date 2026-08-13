Військового Нацгвардії судитимуть за співпрацю з окупантами в полоні та сприяння катуванням українських полонених

Військовослужбовець Нацгвардії України, який перебував у російському полоні, співпрацював із представниками РФ, надавав інформацію про інших військовополонених та сприяв їхньому катуванню. Також він погодився вступити до ПВК "Вагнер", але не встиг цього зробити, оскільки був повернутий в Україну під час обміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

"Донецькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Національної гвардії України, якому інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 431, ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 КК України", - ідеться в повідомленні.

Перебуваючи у полоні, співпрацював з окупантами

Встановлено, що у період із вересня 2022 року по 18 жовтня 2024 року, перебуваючи у полоні на території рф, обвинувачений добровільно співпрацював із представниками держави-агресора та надавав їм інформацію і неправдиві свідчення щодо українських військовополонених, зокрема військовослужбовців окремого загону спеціального призначення "Азов".

Діючи з метою отримання привілеїв та поблажливого ставлення з боку представників рф, обвинувачений вчиняв дії на шкоду іншим військовополоненим. Надана ним інформація використовувалася представниками російських правоохоронних органів і спецслужб як підстава для застосування фізичного насильства, жорстокого поводження та катувань до українських захисників.

Крім того, встановлено, що обвинувачений добровільно надав представникам держави-агресора згоду на вступ до складу ПВК "Вагнер" та проходження служби у збройному формуванні держави-агресора з подальшою участю у бойових діях проти України. Реалізувати свій намір він не зміг, оскільки був повернутий на територію України в межах обміну військовополоненими.

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Повернули в Україну в межах обміну

Після повернення в Україну в межах обміну військовополоненими у 2024 році обвинувачений проходив лікування, реабілітацію та був направлений для подальшого проходження військової служби.

До виконання службових обов’язків він приступив 20 січня 2026 року. Надалі військовослужбовці тієї ж військової частини Національної гвардії України, які разом із ним перебували в полоні та були повернуті в межах обміну, повідомили командування військової частини та оперативних співробітників ДВКР СБ України УВ(С) "Схід" про факти його можливої співпраці з представниками держави-агресора. За результатами перевірки було відкрито кримінальне провадження.

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Дії обвинуваченого кваліфіковано за:

ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 КК України — незакінчений замах на добровільну участь громадянина України у збройних формуваннях держави-агресора;

ч. 3 ст. 431 КК України — вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 КК України — катування, тобто умисне заподіяння особі сильного фізичного та морального страждання, вчинене з метою примусити її вчинити дії, що суперечать її волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, з метою покарати її за дії, вчинені нею чи у вчиненні яких вона підозрюється, з мотивів національної нетерпимості, як пособник.

За клопотанням прокурора судом обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

10 років ув'язнення

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк понад 10 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу СіЗ ДВКР СБ України УВ(С) "Схід".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські окупанти закатували українського захисника, бійця "Азову" Олександра Крохмалюка у полоні. Він долучився до "Азову" у 2016 році - військовий медик, начальник медичної служби на момент потрапляння в полон. Його тіло повернули в Україну у вересні 2025 року. Судово-медична експертиза зафіксувала причину смерті: перелом ребер та тупа травма грудної клітини.