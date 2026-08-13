Военного Национальной гвардии будут судить за сотрудничество с оккупантами и содействие пыткам украинских пленных

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, находившийся в российском плену, сотрудничал с представителями РФ, предоставлял информацию о других военнопленных и содействовал их пыткам. Также он согласился вступить в ЧВК "Вагнер", но не успел этого сделать, поскольку был возвращен в Украину в ходе обмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

"Донецкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона направлено в суд обвинительное заключение в отношении военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которому инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 431, ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК Украины", - говорится в сообщении.

Находясь в плену, сотрудничал с оккупантами

Установлено, что в период с сентября 2022 года по 18 октября 2024 года, находясь в плену на территории РФ, обвиняемый добровольно сотрудничал с представителями государства-агрессора и предоставлял им информацию и ложные показания в отношении украинских военнопленных, в частности военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов".

Действуя с целью получения привилегий и снисходительного отношения со стороны представителей РФ, обвиняемый совершал действия в ущерб другим военнопленным. Предоставленная им информация использовалась представителями российских правоохранительных органов и спецслужб в качестве основания для применения физического насилия, жестокого обращения и пыток в отношении украинских защитников.

Кроме того, установлено, что обвиняемый добровольно дал представителям государства-агрессора согласие на вступление в состав ЧВК "Вагнер" и прохождение службы в вооруженном формировании государства-агрессора с последующим участием в боевых действиях против Украины. Реализовать свой замысел он не смог, поскольку был возвращен на территорию Украины в рамках обмена военнопленными.

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Вернули в Украину в рамках обмена

После возвращения в Украину в рамках обмена военнопленными в 2024 году обвиняемый проходил лечение, реабилитацию и был направлен для дальнейшего прохождения военной службы.

К исполнению служебных обязанностей он приступил 20 января 2026 года. Впоследствии военнослужащие той же воинской части Национальной гвардии Украины, которые вместе с ним находились в плену и были возвращены в рамках обмена, сообщили командованию воинской части и оперативным сотрудникам ДВКР СБ Украины УВ(С) "Восток" о фактах его возможного сотрудничества с представителями государства-агрессора. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

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Действия обвиняемого квалифицированы по:

ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины - незавершенное покушение на добровольное участие гражданина Украины в вооруженных формированиях государства-агрессора;

ч. 3 ст. 431 УК Украины - совершение военнослужащим, находящимся в плену, действий, направленных на причинение вреда другим военнопленным, с целью обеспечения снисходительного к себе отношения со стороны врага;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 УК Украины - пытки, то есть умышленное причинение лицу сильных физических и моральных страданий, совершенное с целью принудить его совершить действия, противоречащие его воле, в том числе получить информацию или признание, с целью наказать его за действия, совершенные им или в совершении которых он подозревается, по мотивам национальной нетерпимости, в качестве пособника.

По ходатайству прокурора судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

10 лет лишения свободы

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Краматорске, при оперативном сопровождении СиЗ ДВКР СБ Украины УВ(С) "Схід".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты замучили украинского защитника, бойца "Азова" Александра Крохмалюка в плену. Он присоединился к "Азову" в 2016 году - военный медик, начальник медицинской службы на момент попадания в плен. Его тело вернули в Украину в сентябре 2025 года. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти: перелом ребер и тупая травма грудной клетки.